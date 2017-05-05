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JAPON KİRAZI (SAKURA) AĞAÇLARI, DİKMEN VADİSİ’Nİ YİNE MUHTEŞEM GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ

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JAPON KİRAZI (SAKURA) AĞAÇLARI, DİKMEN VADİSİ’Nİ YİNE MUHTEŞEM GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ
KİRAZ AĞAÇLARININ BULUNDUĞU KORİDOR, DÜĞÜNSEZONUNUN DA AÇILMASIYLA, FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKİSTEYEN ÇİFTLERİN GÖZDESİ OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın en güzel çiçekleri, Japon kirazı ağaçları (sakuralar) oldu. Her mevsim Başkentlileri ayrı bir güzellikle ağırlayan Dikmen Vadisi’nde, sakuraların bulunduğu patika yol, pembe bir koridora dönüştü.

Japon kültüründe “yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin simgesi” olan kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla, Vadi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin de vazgeçilmez noktası haline geldi. Günde çok sayıda çifti ağırlayan Vadi, doğal stüdyo özelliği taşıyor.

Çimlerde oturan vatandaşlara huzur veren sakuralar, yürüyüş yapanlara da bol oksijenli bir ortam sunuyor.

Sakuraların yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından rengarenk dikilen çiçekler ve vatandaşlara bir orman ortamı sunan Dikmen Vadisi’nde kuş sesleri rahatlatıcı dinginlik verirken, insanları şehir gürültüsü ve stresinden de uzaklaştırıyor.

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