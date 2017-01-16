Japonya - Türkiye Dostluk Konseri 20 Ocak’ta Eskişehir’de

İlhan Cantürk

PINAR KÖKSAL BESTELERİ, JAPONYA - TÜRKİYE DOSTLUK KONSERLERİ KAPSAMINDA ŞİMDİ DE ESKİŞEHİRLİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası “Japonya -Türkiye Dostluk Konseri” 20 Ocak Cuma akşamı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Pet Holding’in desteklediği Japonya-Türkiye Dostluk Konseri’nde Eskişehirli sanatseverlere Türk ve Japon bestelerinden oluşan muhteşem bir müzik ziyafeti sunulacak. İşkadını-Bestekar Pınar Köksal’ın besteleri Japonya-Türkiye Dostluk Konseri kapsamında Antalya’dan sonra şimdi de Eskişehirli sanatseverlerle buluşacak.

Konserde Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi ünlü Japon bestelerini yorumlayacak, ayrıca kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile birlikte de bir eseri seslendirecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Pınar Köksal’ın Türk Müziği tarzındaki besteleri çok sesli olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde şef Ender Sakpınar yönetiminde, tenor Hakan Aysev ve soprano Feryal Türkoğlu tarafından yorumlanacak.

JAPONYA –TÜRKİYE DOSTLUK KONSERİ - ESKİŞEHİR

Tarih 20 Ocak 2017 Cuma

Yer Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Saat 20.00

Şef Ender Sakpınar

Solistler Feryal Türkoğlu (Soprano), Hakan Aysev (tenor), Göksel Baktagir (kanun), Atsuko Suetomi (koto)

PROGRAM

İkuma Dan - İpek Yolu Orkestra Suiti

Michio Miyagi - İlkbaharda Deniz

Tadao Sawai - Kuş gibi

Pınar Köksal Besteleri;

Uzakta Bir Ateş Yanar

Şu Dünyaya Tekrar Gelsem

Bir Akşamüzeri

Elimden Uçuyorsun

Sarı Lira

Esmer Tenli

Hani Tatlı Sevgilim

Pınar Köksal

Ankara merkezli faaliyetlerini 1974 yılından bugüne sürdüren Pet Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi olan Pınar Köksal, TRT’de en çok bestesi olan üçüncü kadın bestekârdır. Lavta çalan Köksal’ın 94’ü TRT Repertuarında yer alan 122 bestesi vardır. 25 tanesi Bujor Hoinic tarafından çok sesli müziğe uyarlanmıştır. Türkiye’de ilk defa Pınar Köksal’ın Türk Müziği tarzındaki besteleri çok sesli olarak Aralık 2003’te şef Bujor Hoinic yönetiminde Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve sanatçıları tarafından seslendirilmiştir. Devlet Opera ve Balesi’nin Gürçil Çeliktaş yönetiminde sahneye koyduğu “Opera Kabare” adlı müzikal fantezide eserleri yer almış, ayrıca İstanbul ve İzmir Senfoni Orkestraları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve sanatçıları da eserlerini seslendirmiştir. Bunun yanı sıra Jandarma Bandosu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Bandosu tarafından besteleri icra edilmiştir. 18 Mart 2016,"Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri”nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 25 Mart 2016, "Türk-Japon Dostluk Konseri”nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde şef Ender Sakpınar, soprano Feryal Türkoğlu ve tenor Hakan Aysev tarafından eserleri icra edilmiştir. Ayrıca Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve kanun sanatçısı Göksel Baktagir "Esinti" adlı eserini yorumlamışlardır. 2000 yılında “İçimdeki Duygular”, 2005 yılında “Duygu Pınarı”, 2010 yılında da “Aşk Senfonisi” isimli albümleri müzik marketlerde yerini almıştır. Şubat 2004 ve Mayıs 2010'da "Doğanın Coşkusu I" ve "Doğanın Coşkusu II" isimli kişisel fotoğraf sergilerini Ankara'da açmıştır. İşkadını ve Besteci Pınar Köksal sanata ve kültüre verdiği katkılardan dolayı SAKÜDER (Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği) tarafından 15 Ocak 2015 tarihinde onur ödülüne layık görüldü.