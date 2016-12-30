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K-9 ALMAN KURTLARI, METROLARDA ASAYİŞE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

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K-9 ALMAN KURTLARI, METROLARDA ASAYİŞE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI BUGSAŞ'IN ÖZELEĞİTİMLİ K-9 ALMAN KURTLARI, METROLARDA ASAYİŞEBÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUGSAŞ'ın özel eğitimli K-9 Alman kurtları, metrolarda güvenlik önlemlerinde etkili ve caydırıcı unsur olarak büyük katkı sağlıyor.

Terör ve asayiş olaylarına karşı Ankara Metrosu Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde görev yapan  “Endo” ile “Rio” isimli K-9 köpekleri, kontrol noktalarında, özel güvenlik personeline yardımcı olarak, hassas burunlarıyla arama yapıyor. Köpekler; taşkınlık yapan, yolculara rahatsızlık veren ve maddi zararlara neden olanlara karşı da caydırıcı unsur oluyor.  

Toplumsal amaçlı olarak özel güvenlik eğitimi verilen ve özel komutlarla suçluyu yakalamaya yardımcı olan Endo ile Rio, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.  Özellikle Kızılay Metro İstasyonu'nda ikişerli gruplar halinde görev yapan Endo ile Rio, diğer istasyonlarda çıkabilecek olaylara karşı da hazır bekliyor.   

Köpeklerle gerçekleştirilen güvenlik uygulamasının etkili olduğunu dile getiren yetkililer, metrolarda yaşanabilecek olayları kontrol altına almakta, özellikle de olay çıkartabilecek kişilere karşı caydırıcı etkisi olduğunu ifade ettiler.

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