Kabine değişikliği önümüzde ki hafta olabilir...

Oğuz Güler

Bu makalem 10 Şubat 2018 günü Ankara'nın en çok okunan 5 sitesinden biri olan Haberler Ankara'da okumanız için kaleme alınmıştır. Geçtiğimiz 3 Ocakta CB sözcüsü İbrahim Kalın bakanlar kurulu değişikliği gündemimizde değil dese de önümüzde ki hafta hatta gurup toplantısı sonrası yeni kabine açıklanabilir. Haaa bu arada Başbakanın değişmesi bile sürpriz sayılmamalı...

23.10.2017 günü kabineden gidecek veya kaydırılacak 12 ismi yazmıştım. 4.12.2017'de de son kulis bilgisi ile olası kabine tahminlerimi yazmıştım. İlk yazıma göre değişiklik fazla olacak gibi düşündüğümden o tahminime 3 kişi daha ekledim ve değişiklik ve kaydırmalarla yarı yarıya değişiklik bekliyorum demişim.

Bu çerçevede Veysel Eroğlu, Lütfü Elvan, Fikri Işık, Süleyman Soylu, Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ, Fatma Betül Sayan Kaya, Numan Kurtulmuş, Ahmet Demircan, İsmet Yılmaz, Faruk Özlü ve Eşref Fakıbaba ilk öngörüme ilaveten Ahmet Arslan, Osman Aşkın Bak ve Ömer Çelik diye 3 ismi ilave ederek değişikliğe en yakın isimler diye yazmışım. Bunlara Jülide hanımı da eklemekte fayda var ama taşeron konusu yüzünden şansı yarıya çıktı. Kabinede en çok İçişleri bakanı değişikliği muğlak. Önce genel merkezde getirdiği basın müşaviri ile olan gereksizlikler, sonra koruma polisinin Emine Erdoğan'a bakanı şikayet söylentilerine İstanbul'da intihar eden emniyet müdürü Saral ailesinin üstüne gidince göya ipler kopmuş intihar konusu oluşmuş ve vurun kırın açıklamaları bardağı taşırmış dendiği olguda bakalım fatura ne olacak diyenler arttı. Başarılı gözüken bakanından en çok PKK rahatsızsa bakanın stres atma olgularının kabahati yakınının despotluğu yüzünden dendiği için Berat beyden çizik yediği için gidici bakanların başında gözüküyor denmesinin sonuçlarını bu hafta görürüz. Oysa PKK'nın üzerine giden ve pratik zekası ve pratikliği yüzünden hala değerlendirilmesinden yanayım...

Kimler gelir diye sorduğum 2 eski bakan şunları aktarması dikkate alınmalı; 1. sıraya Abi konumunda olan, olgun ve görev adamı olması hasebiyle Ahmet İyimaya başbakan yardımcısı olmalı denmekte. Çünkü seçimlerde Meral hanımın merkez sağ çıkışını eski DYP milletvekili olan o ve bu dönemin olgularına hakim olması İyimaya'yı avantajlı kılıyor. Bunun yanında Fikri Işık giderse asker kökenli ve vekil olmayan ve çok tecrübeli dışarıdan Nurettin Akman'a Milli savunma bakanlığı isabetli olur denmekte ve Meclis başkanlığı konusunda söz dinleyen Burhan Kuzu hocaya da başbakan yardımcılığı konusunda ciddi şans tanımaktalar. Cezalı ve benim hiç hazzetmediğim globalci denen Ali Babacan ise hala GÜL ile çok iyi temasta dense de ekonomi için başbakan yardımcısı olabilir denmesini içime sindiremesem de olası gelebilecekler arasına yazmalıyım. Belki GÜL'ün sağını solunu budamak için bu hamle düşünülülebilir. Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu ve SP genel başkanını kucaklama ve milli olma dönemi vurgusu bu değişikliğe etken olabilir. Kaldı ki Ali Babacan sanayi yatırımlarına önem vermeme hatasını son dönem söyleyerek bakanlığı bırakmasının derslerini iyi aldıysa ve CB'mız Davutoğlu'ndan sonra Babacanı da kötüye giden Ekonomi yüzünden ihtimal vermiyorum ama inşallah akıllandığı anlaşılmışsa getirilebilir. Fatma Betül Sayan hanım kesin gitmeli (15 ayda 15 özel kalem müdürü değiştirmesi ve korumalarına kötü davranış söylentileri bu gidişi hızlandırdı-İşte ahbap çavuş bakanlarının kabahati elbet beni suçum sayılmalı) ve giderse Ravza hanımın gelmesini sağlayacak gibi. Bunun yanında MHP kökenli dışarıdan bağımsız 2 kişi bakan yapılabilir deniyor ve bunu Nisan kabine öncesinde ilk ben yazmıştım, bunun olması sürpriz sayılmamalı. İki bakan MHP'den olursa eski BBP genel başkanı Yalçın Topçu da dışarıdan tekrar bakan olabilir. Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, İbrahim Kalın, Cevdet Yılmaz, Mücahit Aslan, Ahmet Aydın, Recep Konuk ve Nabi Avcı ilave gelebilecekler arasında konuşulmakta. Tabi ki bunlar faraziye olsa da aktardıklarımın çoğunun isabetli tespitler olduğunu yakında görebiliriz.

Bekleyelim görelim yeni bakanlar kurulunu ama piyasa ve sahada değişik yeni uygulamaları hayata geçirilmezse vay bu ülkenin haline vay. Gerçi Afrin konusu iktidarın ve MHP'nin toparlamasına etken olduğunu da görüyorum ama bunun durumun yeteriz olması ekonomik sorunların halledilmemesine bağlıyorum. Bir tane Türkiye var ve çocuklarımıza, torunlarımıza Ekonomisi bu halde bir ülke bırakamayız. Ekonomi çok kötü ama Ankarayı bu bürokratlar yüzünden terk etmek isteyen iktidar yanlısı politikacıların artması ve hain bürokratlar yüzünden iktidarın başarısının azalacağını görenlerin çoğalması sevindirici. Bu yüzden kamuda tasarruflar acilen arttırılmalı ve bürokrasimize çeki düzen verilerek bazı işlerin bilgisayarlı ortamda yürümesi sağlanarak despotik bürokratların işi tıkamasının önüne geçilmeli. Bunun için ya bürokratlara işleri kolaylaştıran yetkileri arttırılıp yeni bir birim kurularak, hukuki görüşle bürokrasi cevvalleştirilmeli. Bunun için hukuk müşavirliklerine acilen her bakanlık en az 5-6 hukukçu almalı ve emsaller herkese uygulanmalı olgusu hayata geçirilmeli. İşi tıkayan ve siyasilere despotluk yapan bürokratlar ülkeden kazınmadıkça bu ülke Tayyip beyden bir süre sonra müstemleke olur ve iç savaşa gidebilir. Bu ikazım şaka değil bu durumun doğruluğu için Aydınlık yazarları Sabahattin Önkibar ve eski bakan Yaşar Okuyan beyin CB karşıtı olduğu halde PKK ve Fetö mücadelesine onların hak vermesi globallere karşıtlığı bağlamında düşünülmeli.