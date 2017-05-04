Kabine değişikliği veya yeni Bakanlar kurulu ile Baykal Kılıçdaroğlu CB polemiği

Oğuz Güler

İki ay önce yani 8 Martta ve 20 Nisanda 2 kez kabine konusunda yazı yazmıştım. Referandum ölçümlerinin açıklanmadığı dönemde yani 8 Martta ise Referandumdan %51 evet çıkacak diyerek hangi partiden nasıl oylar geleceğine satır satır değinmişim. Sırası ile bunları aşağıda tekrarlamadan önce yeni bakanlar kurulunun 21 Mayıs kongresinin ardından oluşturulacak ve MHP kabinede olmayacağını açıklasa ve bağımsız MHP'li bakan bile olsa da buna da hayır durumundalar. İktidar binlerce kadro imkanı vererek Meral hanımın önünü MHP'li bakanla kesmeyi düşünmekteler ama bu yol ters tepebilir onu düşünmek gerek. Kabinede 6-7 bakanın değişeceği konuşulsa da bu rakamın 10 civarında olacağını düşünüyorum. Hatta Osmanlıda taht kavgası olmasın diye kardeşini bile katledebilen bir yapıdan ders çıkarılacaksa başarısız parmağın kesilmesi gerek diyerek AB inadı yüzünden görevden alınmadı veya şu bu ne der demeden gereğinin yapılması gerek. Hatta Parti organının 50 kişisi baba oğul veya TV konuşmacısı, akademisyen demeden sahayı iyi okuyanlardan oluşturulmazsa demirin paslanması ne derece kaçınılmazsa Partiyi 2018 ekonomik krizinden kurtaracak hamlelerin olanlarla donatılmasını gereğini hatırlatırım. Yetkili kurulun umut vermemesi halinde Parti içinden 5 kasım seçimlerinde ekonomide yeni vizyonlar oluşturulmazsa başarılı olunmayacağını düşünüyorum. Hatta bu arada Meral hanımın seçime katılması halinde CHP'den bile 5 puan oy koparabilir bu durumlar kabine ve yetkili kurulların önemini arttırmakta. Haa bu arada Ali Babacan'a Ekonomi bırakılırsa çok yanlış olur çünkü bir arkadaşımın aktardığı bir olayda yani geçen bir toplantıda Ali Bacan'a kimse ilde yüz vermedi hatta kimse elini bile uzatmadı, sebebi de Bakanlığı sırasında herkese tepeden bakmamasının faturasıydı denmesi Reise hatırlatılır. Zaten Ali Babacanı devamlı tenkit etmişimdir çünkü ülkeyi sadece borçlandırdı yeni bir vizyon çizemedi hatta kendisine sunulan milli konulara sıcak bakmayışında başarılı değildir ve Gül'ün ekibinden olması yüzünden bakan olması sakıncalıdır.

Yazımın esas konusuna gelince; Tuğrul Türkeş konusunda referandum başlarında Bahçeli konusunda yaptığı açıklamalar yüzünden MHP'nin rahatsız rahatsız olduğu aşikar. Bu yüzden yeni bakanlar kurulunda MHP'ce istenmiyor gibi diye hissediyorum. Bence Ak parti gurubunun en rahatsız olduğu bakan hep tepeden baktığı konuşulan Veysel Eroğlu dendiğine göre onun kalmaması gerekir. Kayseri'de Evet blokunun oylarının %85.5 olduğu halde %67.8 evet çıkması başarı değil başarısızlıktır. Evet blokunun Türkiye oyu %62 iken çıkan sonucun %51.4 alınmasına göre ortalama kayıp puan bazında Türkiye ortalamasında %10.6 iken Kayseri'de %17.7 ise başarı nerede. Mehmet Özhaseki'nin ili çok başarısızken Boydak iddianamesinde savcılık "Fetö ile bizi Özhaseki tanıştırdı" yaklaşımı doğru ise orada 1 dakika bile kalmaması gerektirmektedir. Zaten Özhaseki şehirli ve asilzadeler dışında köylü Kayseriliden kaçtığı için başarılı sonuç Kayseri'den beklenmemeliydi. İl başkanlığı aynı paralelde çok başarısız, 2 büyük merkez ilçe haricinde diğer ilçeler başarılıdır denebilir. Kısaca Özhaski'yi orada tutmak yalnızlığı kendine reva görmekten başka bir şey değildir. CB Tarım konulu bir panelde Tarım bakanının gözüne bakarak "Domates üreticiden 1 TL'ye çıkıp markette fahiş fiyata sunulması üzücü" mealinden konuşması üzerine Faruk Çelik beyin et olgusunda ve neredeyse tüm tarım ürünlerinde ithalata mahkum politikaları Tarım bakanının gitmesini gerektirmekte ve bakanlıktan alınmasını doğru bulmaktayım. Lütfi Elvan malum cemaat söylentiler yüzünden gitmesi gerekenlerin bankosunda. Veysi Kaynak'ın da aynı söylentiler ve bir yakınının o konuda tutuklu olması gideceğinin sinyalleri olsa gerek. Faruk Özlü'nün ise Kosgep konusunda Fetö tuzakları olgularında başarısız kalması gitmesini gerektirebilir. Mehmet Şimşek gidecek deniyor ve giderse Ekonomide başarısızlıkta payı olmasından dolayı denmesi konusu köşemden belirtmeliyim, Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz bey bakanlıkta gerekli başarıyı gösteremiyor söylemin doğru olması onu gidiciler arasına koymaktadır. Kaldı ki el yazısından dönmesi bile onu başarılı yapamaz. Ekonomi ekibi gidecekse bunların en başarısızı denen Nihat Zeybekçi'nin kalması elbet beklenmiyor ve gitmeli de. Numan Kurtulmuş bey başarısız olmasa da, geçmişindeki soru işaretleri yüzünden ve "Suriye konusunda baştan beri yanlış tayız" mealinden açıklanması hoş karşılanmadı dendiğinden partide genel başkan yardımcılığına çekilmesi isabetli olur. Gençlik Spor bakanı gidebilir de yeri değiştirilebilir de. Dış işleri bakanı da değişecek veya kaydırılacak deniyor, oysa ciddi bir bilgi birikimi var ve kim ne dedi ne yapmadı bildiği için zaman ve strateji kaybına sebebiyet verir bence gereksiz. İbrahim Kalın bey başbakan yardımcısı yapılarak konu regüle edilebilir. Fatma Betül hanın genç yaşta olmasaydı daha başarılı olabilirdi ama AB yüzünden yerinde bırakılırsa doğru olmaz. Fatma hanım hükumete hız ve işlevsel olarak başarı katamıyor ama çok sadık biri olsa da artık daha başarılı isimler göreve gelmeli. Gelebilecek isimleri 2 makalemde yazmıştım bunların yarısı doğru isim olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum.

İşte aşağıda bu eski makalelerimden alıntılar;

"Gelelim asıl konumuza. 8-10 bakanın değişeceği söylenen isimlerin başında Tuğrul Türkeş konuşulmakta. Demek ki Tuğrul bey şu yada bu şekilde daha önce saygı duyduğu eski liderine imada bulunmamalıydı.Gidecek denen bakanlar ise şunlar diye konuşulmakta; Tarım bakanı Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Lütfi Elvan, Veysi Kaynak, Fatma Betül Sayan Kaya, Faruk Özlü, Nabi Avcı, Mehmet Özhaseki, Naci Ağbal ve Mehmet Şimşek adları konuşulmakta... Ben Naci Ağbal, Mehmet Şimşek ve Özhaseki'nin hala yerlerini koruyacağını düşünsem de CB kaynaklarında gidicilikleri konuşulmakta".

"Eroğlu acele APS ile yollanması lazım bakanların başında geliyor. Yine Tarım bakanı Faruk Çelik'de basiretsizlikleri yüzünden alınması gerekenlerden. Lütfi Elvan manidar gitmesi gerekenlerden. MHP'nin referandum sırasında ki açıklamaları yüzünden Tuğrul Türkeş'e kotası olduğundan bakanlıktan dinlenmeye alınabilir. Bu arada 1 dışarıdan bakan MHP'li olarak kabineye girebilir. Boydakların savcılık ifadesinde fetöcülük suçlaması doğru ise Mehmet Özhaseki, Kosgeb başarısızlığından dolayı Faruk Özlü, yeğeni yüzünden Veysi Kaynak, Bakanlığı dolduramadığı ama Hollanda da bunu nötralize etse bile Fatma Betül sayan Kaya, Ekonominin önünü açamadıklarından dolayı Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal, AB umudu kalmadığı için ilgili müsteşarın başbakanlığa bağlanarak avrupaya mesaj olsun diye Ömer Çelik, Milli eğitimde yetersizliğinden dolayı İsmet Yılmaz, ...... dan dolayı Nabi Avcı ..... den dolayı Bülent Tüfenkçi, AB bakanlığına kaydırılmazsa Akif Çağatay Kılıç ve yakını yüzünden Fikri Işık isimlerinin %80'i bakanlıktan alınabilecek isimler diye söylenmekte. Gerçi Ağbal ve Kılıç kalacak veya Kılıç başka bakanlıklara kaydırılacak isimler de olabilir denmekte".

"Kürt oylarını reğüle edebilir denen Ensarioğlunun adı geçse de amcası ile ters düşebilir diye olmamalı, Eşref Fakıbaba, Cevdet Yılmaz isimlerinden 2'si bu konumda daha başarılı olur gibime geliyor. Adalet bakanı başbakan yardımcılığına kaydırılmayacaksa çok iyi bir Kültür bakanı olabilir denen Ahmet İyimaya, Aydın Ünal, Ahmet Gündoğdu, Fatih Şahin, Ankarayı ve bürokrasiyi iyi bilmeleri yönü ile avantajlılar, Mustafa Elitaş, Ali Özkaya, Selçuç Özdağ, Naci Bostancı, Vedat Demiröz, Gençlik spor alınır Özhasekide geri plana çekilirse Gençlik spora İsmail Emrah Karayel gelebilir, Alparslan Kavaklıoğlu, Ravza Kavakçı Kan, Lütfiye Selva Çam, Nüket Hotar, Çiğdem Karaaslan, Nurettin Nebati, Abdülhamit Gül ve Abdullah Nejat Koçer ile Tarım bakanı olarak Orhan Karasayar veya Hüseyin Samani isimlerinin bir kısmı çok şanslı gözükmekte."

8 Martta gelebilecek diye yazdığım diğer yazılara gelince; "Bu arada Ahmet İyimaya, hak etmese de Mustafa Şentop, Cevdet Yılmaz ile Vedat Demiröz isimlerinden bazıları, 1-2 bayan bakan ile karşılaşırsak sürpriz demeyin..." "Meclis başkanımız İsmail Kahraman'a iktidar vekillerin %90'ı odalarına uğramıyor demiştim aldırış etmemişti ve bu vekillerin seçmenden kaçarak direk kulise geliyorlar yakınmamı elbet yukarı duyurabildiğim için bu yönü ile ve performans yönü ile denetlenen 160 vekilin yenilenmesi çok normal. Bu arada 600 milletvekil ile yeniden şekillendirilecek parlamentoda AK parti ve MHP ortak liste ile seçime girecekler... %51-52 civarı evetler yüzünden MHP'ye 40 kontenjan verilecek... Ak parti bu referandumda alınan %51 sonucunda Kasım seçimlerindeki 49.5 eski oyundan 44 puan evet oyu alacak sanırım. Kasım oylarına göre 12 puan oy alan MHP'den ise 4 puan evet alabilecek gibi, bunun yanında Kasımda 10.7 oyu olan HDP bu oyun 6 puan civarında dersek kalan yaklaşık 5 puan oyun 3 puanı evete gidecek diye düşünmekteyim ve diğer sağ partilerin 2 puanının 1 puanı evete çıkacak diye düşündüğümden referandumdan şu an için sonuç 51 olursa MHP 40 vekil çıkarttığı dönem oyunun üçte birine düştüğü halde yine 40 civarı vekille yeni döneme yelken açacak... Referandumdaki %51 puan genel seçimde sinerji oluşturarak ve MHP kadrolaşmaları ile piyasanın ekonomik krizden uzaklaşmasıyla 5 kasım erken seçiminde sağ ortak liste piyasa rahatlatılırsa 58 puan civarında sinerji oyu alarak karşımıza çıkar diye düşünmekteyim."

Gelelim Deniz Baykal'ın Ahmet Hakan ile mülakatının sonucunda tarafımdan konulacak nokta şu; Bir genel başkan değişen CB sistemine göre yani ülkenin başı, yürütmenin başına yani eski adı ile tüm yetkili Başbakanlığa talip olmayacaksa TELLAK olmak için mi genel başkanlığa devam edecektir. Sayın Baykal bu Dersimliyi muhalif hareketinde siz onu tekrar yanınıza çekmiştiniz. Beni çağırdığınızda odanızda bunu hatırlatmıştım ve halefiniz Metin beye ne dediğinizi biliyorum ama bu Dersimliyi sıkıştırmaya devam etmezseniz 27. dönem sizde bu günlere vahhh dersiniz. Size gaz vermiyorum ama bir genel başkan ülkenin başına aday olmayacaksa partiye lider olmamalı elbet . Dersimliyi iyi yerden sıkıştırdığınızı ve haklı olduğunuzu unutmayın. Zaten Dersimli lider NTV'de CB'na aday olmayacağını netleştirmişken davul genel başkanda, Tokmak ise CB olunca tokmak davulu delerse kimin saçına girer onuda birileri açıklamalı. Ayrıca Gül konusunda Baykal hatalı değil ama bu tip tuzak yaklaşımları artık geçiştirmeyi bilmeli, konu bizi şimdilik ilgilendirmiyor demeliydi. Zaten asla ve kata Gül CB'na aday olamaz çünkü....... Dostlar %90'ı Dersimli olmayan ülkemizde %90'dan CB adayı olmayan genel başkanın partisine güvenmez ama Meral hanım ekibi CHP kervanına katılırsa sinerji artabilir. Aşağıda ki satırlar Baykal'ın canlı yayında söylemi bunda ne yanlış siz takdir edin...

Baykal, Ahmet Hakan'ın "Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde Erdoğan karşısında çok büyük bir başarı şansı olur." iddiasını sorması üzerine "Eğer çıkar ise bu ciddi bir tablodur. Sayın Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayı, bu söylediğim siyasi bağlantıları dikkate alarak, bu % 49'u rencide etmeyecek bir anlayış içinde aday olarak çıkma eğilimini sergilerse bu değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Abdullah Gül ismi geçerse ben ciddiye alırım. Çok gecikmemesi lazım. Süreç başlayacak çünkü." Gül'ün aday olamayacağını kestiremeyen Baykal'ın son cümlesini tabi ki aday olursa herkes ciddiye almalı ama aday olamayacağını Tayyip bey ima etmişti bu imalı söz her şeyi kapattı ama bunu atlayanlar atladı Baykal gündemi bazen kaçırdığından kamuoyunda bu tip gargaralar çok normal.