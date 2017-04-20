Kabine Değişikliği, YSK konusunda bilmemiz gereken oyun...

Oğuz Güler

Referandum bitti kabine değişikliği gündeme düştü. Kabine değişikliği ile ilgili tahmin yapmanın güçlüğünden olsa gerek bu konuda son 1,5 aydır internette bu konuda tek yazı yazan ben olduğumu görürsünüz (8 mart 2017 yazım, o makalede Evetin %51 olacağını da yazmışım). Kabine değişikliği konusunda tek tük eski yazılmış bir şeyler de vardı ama çok az tahmin olduğunu görürsünüz.

Bu arada Veysel Eroğlu bir açıklama yapmış ve kabine değişikliği konusunda bir istişare yapılmadığı için değişiklik yok demiş ama ertesi gün başbakan kabinede revizyon olacak diyerek boyundan büyük konuşan muhtereme "sen kimsin ki durumunu konuşmadık" diyerek muhterem ile dalga geçmiştir. Madem Veysel beyle konuyu açtık artık kabinenin en başarısız bakanı olduğunu zikretmezsem satırlarıma ihanet etmiş olurum. Bu denli tepeden bakan, bu denli kibirli ve bu denli lafını şorunu bilmediği için bakanlıkta densizlik ünvanı var denilmesine üzüldüm. Eroğlu acele APS ile yollanması lazım bakanların başında geliyor. Yine Tarım bakanı Faruk Çelik'de basiretsizlikleri yüzünden alınması gerekenlerden. Lütfi Elvan manidar gitmesi gerekenlerden. MHP'nin referandum sırasında ki açıklamaları yüzünden Tuğrul Türkeş'e kotası olduğundan bakanlıktan dinlenmeye alınabilir. Bu arada 1 dışarıdan bakan MHP'li olarak kabineye girebilir. Boydakların savcılık ifadesinde fetöcülük suçlaması doğru ise Mehmet Özhaseki, Kosgeb başarısızlığından dolayı Faruk Özlü, yeğeni yüzünden Veysi Kaynak, Bakanlığı dolduramadığı ama Hollanda da bunu nötralize etse bile Fatma Betül sayan Kaya, Ekonominin önünü açamadıklarından dolayı Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal, AB umudu kalmadığı için ilgili müsteşarın başbakanlığa bağlanarak avrupaya mesaj olsun diye Ömer Çelik, Milli eğitimde yetersizliğinden dolayı İsmet Yılmaz, ...... dan dolayı Nabi Avcı ..... den dolayı Bülent Tüfenkçi, AB bakanlığına kaydırılmazsa Akif Çağatay Kılıç ve yakını yüzünden Fikri Işık isimlerinin %80'i bakanlıktan alınabilecek isimler diye söylenmekte. Gerçi Ağbal ve Kılıç kalacak veya Kılıç başka bakanlıklara kaydırılacak isimler de olabilir denmekte.

Kimler gelebilir sorusuna gelince en zor cevap bu ve bu cevaplarda başarım %40-50 civarında olduğundan bazı isimler yazayım da yine atış ve tutuş oranımız ortaya çıksın. Sanırım 1-2 isim dışarıdan MHP için atanabilir bu isimlerin kim olacağını zaten bilmem zor. Ama Ak parti cenahından olasılıkları sıralayayım. Kürt oylarını reğüle edebilir denen Ensarioğlunun adı geçse de amcası ile ters düşebilir diye olmamalı, Eşref Fakıbaba, Burhan Kayatürk, Orhan Miroğlu, Cevdet Yılmaz isimlerinden 2'si bu konumda daha başarılı olur gibime geliyor. Adalet bakanı alınmayacaksa çok iyi bir Kültür bakanı olabilir denen Ahmet İyimaya, Aydın Ünal, Ahmet Gündoğdu, Fatih Şahin, Ankarayı ve bürokrasiyi iyi bilmeleri yönü ile avantajlılar, Mustafa Elitaş, Ali Özkaya, Selçuç Özdağ, Naci Bostancı, Vedat Demiröz, Gençlik spor alınır Hasekide geri plana çekilirse Gençlik spora İsmail Emrah Karayel gelebilir, Alparslan Kavaklıoğlu, Lütfiye Selva Çam, Ravza Kavakçı Kan, Nüket Hotar, Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık, Aziz Babuşçu, Nurattin Neebati, Abdülhamit Gül ve Abdullah Nejat Koçer ile Tarım bakanı olarak Orhan Karasayar veya Hüseyin Samani isimlerinin yarısı çok şanslı gözükmekte.

Bu arada Aydın Ünal son seçimlerin olası özetini yaparak işin artık okula arkadaşı, kankası yakınının devre arkadaşı işlerinin bittiğini aşağıdaki cümleleri arasında itiraf etmiş görülmekte. Ünalın açıklamasını aynen vereyim ki en yakın merkezin haberleri konumunda gidişatın ne durumda olduğunu anlayınız " Hiç merak etmeyin, göreceksiniz, aramıza sızdılarsa eğer, kibir abideleri, asalaklar, haşereler, çıkar sevdalıları, lejyonerler, dönekler, tembeller, varsa Fetullahçılar tek tek ayıklanacaklar. Çakar lambalı arabalarıyla caka satanlar, pahalı güneş gözlükleriyle tepeden bakanlar, kriz zamanı kaybolup zafer zamanı ortaya çıkanlar, kıranlar, dökenler, küstürenler, ayrıştıranlar, nefsini davanın önüne geçirenler tek tek dökülecekler. Safralardan, prangalardan kurtularak, ilk günkü heyecanla, ilk günkü dava şuuruyla koşmayı sürdüreceğiz diyerek bunda sonra bakanlar kurulu ve kadroların ciddiyetle ele alınacağını özetlemiş inşallah dediği başarılır.