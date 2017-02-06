Kader Ve Tost

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Kişi mi ecelin peşinde gider, ecel mi kişinin peşinde gilir? Farklı cevaplar verile bilir, doğru olan, ecel ile kişinin buluştuğudur.

"Her nefis ölümü tadacağı" gerçeği ile eceli gelenin öleceğidir. Tedbir mi? Alınması gerekir, ancak "Korkunun ecele faydası olmadığı", "Ölüm yok, illa ecel var" sözü ile ölümün ecele bağlanması ve ecelin gizli olması, ayrıca bir güzelliktir. Hele ruhunun bedenden alınması olayı dediğimiz mevt (ölüm) işini Azrail (as)'in yapması, insana ayrıca bir güven vermektedir.

Ali İmran suresi 145 ayet;

Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret menfaatini isterse, ona da ondan veririz. biz şükredenleri mükafatlandırırız. (diy. meal)

Münafikun suresi 11 ayet;

Allah, eceli geldiğinde hiç bir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. (diy. meal)

Ecel geldim mi, bütün sebepler artık ölüm için çalışır, bazen akıl durur, basiret kör olur, düzgün karar verilmez, yanlışlar ardı ardına gelir ve takdiri ilahi gerçekleşir.

Bu tür gerçekleşmiş nice olaylardan bir tanesini de ben sizinle paylaşayım.

Geçenlerde dayımın oğlu 42 yaşındaki Muhtar M. Şirin DOĞAN da çığ altında kalarak vefat etmişti, hepinizin ahirete gitmiş ölüleriniz le beraber Allah ona da rahmet eylesin. Olayı kardeşi anlat:

Olay günü Ahlat'ta idik abim (rahmetli) erkenden;

-Kalk, köy yolu kapanmış, gidip açmaya çalışalım. ev sahibi;

-Kahvaltı yapın gidersiniz, abim;

-Sağ ol köy halkının yolu kapanmış, Muhtar olarak orayı açmaya çalışmak benim görevim.

Ev sahibi bütün ısrarlara rağmen "yolda bir şeyler yeriz" diyerek acele ile yola koyulduk. Sigarası bitmişti bana;

-İki paket Sigara al kepçecinin Sigarası olmaya bilir veririz. Ben bakkala gidip iki paket aldıktan sonra bakkal;

-Çay hazır bir çay için, içiniz ısınır sonra yola çıkarsınız. Demesine ve tüm ısrarlarına rağmen kabul etmeyip "Köy yolu kapanmış" deyip yola koyulduk, acıkmıştık yemek yiyelim dediğimde;

-Şurada tost yap yolda yeriz acele et. Ben;

-Havalar soğuk tostumuzu yiyelim sonra deyince o,

-Yolda yersin "Köy yolu kapalı acele edelim"

Aslında abim hiç bir zaman böyle aceleci değildi, köyümüz, kış oldu mu dört beş hatta bazen altı ay kar altında kalırdı, alışıktık. Köy yolu defalarca kapanır devlet desteği ile her seferinde açılırdı. Bu olaydan öncede bir kaç defe kapanmış ve açılmıştı.

Hızlı biçimde yolu açacak aracın yanına geldik, yemek için aldığımız tostları yeme fırsatını dahi bulmamıştık. Hemen araç yanına giderek yol açma çalışmasına başladı ben;

-Abi tostlar buz oldu yiyelim, dediğimde o,

-Sonra önce yolu açalım.

Belli bir çalışmadan sonra araş şöfürü "ara vermemiz gerektiğini, mazotunun yetmeyebileceğini" söylemesine rağmen o "aça bildiğimiz kada" deyip israr ediyordu, nihayetinde araç çalışamaz hale gelince şöfür "Mühtar yapacak bir şey yok geri gidelim" dediğinde Abim "ben biraz ileri gideceğim fotoğraf çekip karın durumunu belgeleyip daha büyük bir araç talebinden bulunayım" dediğinde ben;

-Abi tostlar buz olmuş yemeğimizi yiyelim ondan sonra o

-Hayır önce fotoğraf çekeyim, diyerek bir kaç adım karın içinde yürüdü ben de onun arkasında aniden kulakları sağır eden bir ses bir de baktım kar üstümüze geldi, sürüklenmeye başladım kelim-i şehadeti üç defa getirdim neticede bir elim havada diğeri vücut hizamda karın altında kalmıştım, nefes alamıyor hiç bir yerimi kıpırdatamıyordum, sadece yukarıda olan elimin parmaklarını oynatabiliyordum, nefesim durdu, içim yanıyordu, dilimle kar yemeye başladım, derken küçük bir ışık ve göğsümün üzerine bulunan karın alınması, nefes almam, kan kusmam artık kurtulmuştum, meğer aracın yanında kalan şofür bana yardım etmiş ve kurtarmıştı abimi sorduğumda ise "Maalesef bulamadım, kayıp"

Bir saatten fazla çalışma neticesinde bulunmuştu, hastahaneye kaldırılmıştı ancak tüm çabalara rağmen vefat etmişti. Buz gibi olan tostumuzu yememiştik.

Yaşlılara sorduğumda "burada bu güne kadar çığ olayı yaşandığını duymadıklarını, görmediklerini" beyan ettiler. Zaten çığ da bir buçuk km. uzaklıktan başlamış oraya kadar ulaşarak onun vefat etmesine sebep olmuştu.

Kader ve ecel, yemek için mola verilse, aracın yanında ısrarlara kulak verilip tost yenilse, Sigarasını yakmak için aracın yanına gidilse bir saniye geç, belkide ölüm olmayacak, onunla kardeşi arası iki-üç adım, araçla arası beş adım, işte ecel.

Ebu Azze anlatıyor:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allah bir kulunu bir memlekette ölmesini takdir etti mi, onu oraya (veya orada bulunan bir şeye ) muhtaç kılar." (tirmizi kader 11 (2148)

Huzeyfe(ra) anlatıyor:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

"Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusiler "kader yoktur!" diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlar Deccal bçlüğüdür. Onları Deccal'e ilhak etmek Allah üzerine haktır." (Ebu davud, Sünnet 17, (4692))

Seddekte Ya Resulullah.

DUA VE SELAMLARLA..