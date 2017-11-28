KADIN BEYNİ ERKEK BEYNİ

Tolga Ziyagil / Editör

Kasım ayının bu ayki betiğini çok seveceksiniz, çünkü insan varolduğundan bu yana süregelen kadın ve erkek arasındaki anlaşmazlıklar, ayrımlar, kadınların bakış açısı, erkeklerin kaçış açısı derken hâlâ iki cinsiyet birbirini tam anlamıyla çözebilmiş değil. Ama inatla da birbirini anlamaya çalışıyorlar. Bu güzel bir şey çünkü her yeni buluş, sonraki kuşaklar için paha biçilmez bir öğüt olacaktır. Ben de bu çorbaya tuz eklemiş olmak adına sizlerle çok güzel bir betiği paylaşacağım. Bu arada şuan piyasada baskısı bitmiş durumda. Yeni baskısı yoldaymış. :)

Dr. Serkan Karaismailoğlu, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda “beyin cinsiyeti” üzerine yapmış olup halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. 2015 yılında yazdığı "kadın beyni erkek beyni" adlı betiğinde ise bu araştırmalarının ilginç yönlerini bizlere başarılı bir şekilde aktarmış. Kısaca söz etmek gerekirse, bildiğimiz gibi erkek ve dişi olarak iki cinsiyet bulunmaktadır. Ama işin içine bir de beynin cinsiyeti girdiğinde karşımıza 4 tip insan çıkıyor.

a) Dişi beyinli dişi

b) Erkek beyinli dişi

c) Dişi beyinli erkek

d) Erkek beyinli erkek

şeklinde. Şimdi, buradaki beynin cinsiyetinin, fiziksel cinsiyetten ayrı olduğunu vurguluyor Dr. Serkan. Okumaya devam ettikçe anlıyorsunuz ki gerçekten de kadın erkek ilişkilerinde neden taraflar arası büyük bir uyumsuzluk baş gösteriyor ve bunun yaşamımıza yansıması nasıl oluyor. Çok ilginç örneklerle bezenmiş içerikte oldukça keyifli anlar geçireceğinizi ve kendinizi keşfedeceğinizi ben kişisel olarak garanti ediyorum. Ben kendimi keşfettim oradan biliyorum. :) İlgi çekici bazı konular şunlar:

Kadınlar bu kadar ayrıntıya takılırken, erkekler nasıl tekdüze bir yaşam algısına iye olabiliyorlar?

Bir erkek elinde bir işle meşgulken kadının söylediklerini neden duymaz?

Kadınlar neden erkeklerin çoğunun bilmediği renkleri bilir ve görürler ve de bu renkleri erkeklere söylediklerinde erkek niye bön bön bakar? Bizim için pembe olan, niye kadın için fuşyadır, mercandır?

Erkeklerin ve kadınların gözünden benzer olaylar nasıl başka şekilde algılanabiliyor?

Bir yol tarif ederken kadınlar neden ayrıntı verirken, erkekler genel tanımlamalar kullanırlar?

Kadınlar hangi işlerde daha başarılıdır? Her başarılı erkeğin niye arkasında(!) bir kadın yer alır? Ki bu soruya yazar kendisi şöyle bir bakış açısı getiriyor ve ben de destekliyorum: "Her başarılı erkeğin arkasında, yanında, önünde değil, içinde bir kadın vardır."

Bu ve benzeri birçok merak ettiren içeriği bu betikte bulabilirsiniz. Bence kaçırmayın derim.

Ayrıca Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun betikte bir de şaşırtısı var sizin için. Sonuna doğru kendi beyninizin cinsiyetini de öğrenmenin kolay ve kullanışlı bir yolunu sunuyor sizlere. Betikte ayrı bir şaşırtı daha var, sizler için bir de öykü sığdırmış içerisine. Sonunu merak edeceğiniz.

Kişisel öneri olarak, bence her kadın ve erkeğin, ilişki başlangıcında bu betiği birbirlerine armağan edip okumaları ve algılarındaki ilişkiye ait bazı at gözlüklerinden kurtulmaları önemle rica olunur. Daha sağlıklı birliktelikler ve kuşaklar için. :)