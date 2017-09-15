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Kadın hentbolunun marka takımlarından olan Yenimahalle Belediyespor, EHF kupası mücadelesiyle Avrupa sahnesine çıkıyor

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Kadın hentbolunun marka takımlarından olan Yenimahalle Belediyespor, EHF kupası mücadelesiyle Avrupa sahnesine çıkıyor
EHF Kupası 1. eleme turunda, Yunan ekibi O.F.N Ionias ile karşılacak olan Başkent temsilcisi, ev sahibi avantajıyla 2. tura gözünü dikti. Mavi beyazlılar rakibini elediği takdirde, 2. eleme turunda Romanya'nın Zalau takımıyla eşleşecek.

Takımların anlaşması nedeniyle eleme turundaki 2 müsabaka da Ankara'da, THF Spor Salonu'nda oynanacak. İlk 16 Eylül  saat 18.00'de, ikinci maç ise 17 Eylül  Pazar günü yine saat 18.00 gerçekleşecek. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Yenimahalle, ev sahibi avantajıyla seyircisini de arkasına alarak, bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Evimizde favori biziz

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik adam Serdar Eler, Yunan temsilcisi karşısında favori olduklarını belirtti. Eler, " Anlaşma dolayısıyla 2 maçın da Ankara'da oynanacak olması bizi memnun etti, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz, karşılaşmanın favorisi biziz" dedi. Takımından son derece memnun olduğunun da altını çizen Eler," Takımın yakaladığı havadan son derece memnunum, Süper Kupa finalinde, kritik hakem hatalarıyla kaybetmemize rağmen oyuncular beklediğimizden çabuk toparladı, motivasyonumuz üst düzeyde." dedi

Ankara seyircisini maça bekliyoruz

Avrupa sınavı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Serdar Eler, "2. tura giden yolda taraftarımızı da mutlaka bekliyoruz. Hep beraber bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyorum." dedi. Yenimahalle Belediyespor yönetimine de teşekkürlerini sunan Eler, " Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen yönetimimize de teşekkür ediyoruz. Tek yumruk olmuş vaziyetteyiz, başarı kaçınılmaz." diyerek sözlerini noktaladı.

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