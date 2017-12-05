Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 83’üncü Yıl Dönümü Kutu Olsun

Zekiye Bacaksız

5 Aralık 1934′de “ Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı ” tanıyan yasanın kabulü ile birçok Batılı ülkeden önce Türk kadını seçme ve seçilme hakkı elde etmiş, kadınların eşit yurttaşlar olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmaları sağlanmıştır. Yaşamın her alanında yok sayılan kadın, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte önemli siyasi ve sosyal haklar kazanmış, toplumsal alanda varlığını ortaya koymuştur. Ebedi Önderimiz Atatürk, kadınların eşit haklara sahip olmaları gerektiğine inancını sık sık dile getirmiştir.

Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından dokuz ay önce Şubat 1923 ‘de şöyle demiştir:

“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse, o sosyal toplum felçlidir.”

Ancak mevcut siyasi iktidar, cumhuriyetin kadının hakları ve statüsü konusunda kazanımlarını silmek istemektedir. Kadını çalışma hayatından uzaklaştıran, eşitsizliği, gericiliği dayatan uygulamaları ile siyasi iktidar büyük bir yanılgı içine düşmektedir. Kadının gücünü, yapabileceklerini, değiştirip dönüştürebileceklerini göz ardı etmektedir.

Ulusumuzun refahı ve mutluluğu için kadınların güçlendirilmesi, çalışma hayatına etkin katılımı, eğitim, sağlık, siyaset gibi tüm alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Laik, çağdaş ve eşitlikçi bir anlayışla hazırlanan yasalar hayati önem taşımaktadır. Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkmak için tüm kadınları birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Genel Sağlık-İş olarak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 83. yıl dönümünü kutluyor, yaşamın her alanında kadını yücelten ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.