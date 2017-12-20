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“Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 18 yaşını geçmiş tüm kadınlar davetli

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“Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 18 yaşını geçmiş tüm kadınlar davetli
Çankaya Belediyesi, hak ihlallerinin önüne geçme amacıyla başlattığı “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 18 yaşını geçmiş tüm kadınları davet ediyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, hak ihlallerinin önüne geçme amacı taşıyan “Kadının İnsan Hakları” eğitimleri veriyor. 18 yaşını geçmiş tüm kadınlara ücretsiz olarak verilen eğitim için semtlerde bulunan Çankaya Evleri’ne ve Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmak yeterli oluyor.

 

“KOMŞUM ŞİDDETE UĞRUYOR, NE YAPABİLİRİM?”

Çankaya Belediyesinin Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında 16 hafta sürecek eğitim, sosyal ve ekonomik haklar, şiddete karşı ne yapabileceği, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konularını kapsıyor. 

Kadının insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası metinlere, anayasal ve medeni haklara, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık üzerine ayrıntılı bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliği inceleniyor. Eğitimde, toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk yetiştirme, kadın hareketi ve feminizm ile kadın örgütlenme biçimleri de yer alıyor.

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