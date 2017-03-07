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KADINLAR BİR GÜNE SIĞMAZ !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Türk Metal Sendikası üyesi,  yedi  emekçi kardeşimizi,  kadın işçiler kurultayına gitmek  için çıktıkları yolda ne yazık ki kabettik.  Hepsinin üzüntüsünü içimizde hissediyor, ailelerinin acılarını  yürekten paylaşıyoruz.

Bugün 8 Mart, yıllardır bir güne sığdırılmaya çalışılan  ‘’Dünya Emekçi Kadınlar günü’’

Asırladır, çile çeken, ezilen, emeğinin karşılığını alamayan, hor görülen, dışlanan, insanca yaşama  haklarından mahrum bırakılan KADIN’ların günü  !!

Türk kadını,  insan olma değerini Cumhuriyet'le kazandı. 

Ve kadın, vatandaş oldu, seçmen oldu,  söz sahibi oldu, birey  oldu.

Bugün kadına şiddete göz yumanlar, kadının hakkını savunmayanlar, hak ettiği değeri vermeyenler  sadece kadına değil aynı zamanda  Laik Cumhuriyet'e düşman olanlardır.

Kadını koruyamayan emniyet güçleri, kadının hakkını savunamayan Hukuk, kadının katiline yaptırım uygulamayan Adalet, kadını dört duvar arasına kapatmak isteyen zihniyet, kadına engel olan, imkan vermeyen, baskı yapan toplum,

Kadına en çok zarar veren, yine kadının en yakınında olan;

Kadının babası, kocası, nişanlısı, 

Kadının oğlu, komşusu, akrabası...

Size hayat veren, size can veren, size nefes olan,  yoldaş olan KADIN  kimdir?

KADIN,  anadır,  bacıdır,  yardır.

KADIN,  topraktır,  emektir,  çiledir.

KADIN, Vatan'a evlat veren,  düşmana göğüs geren,  haksızlığa baş kaldırandır.

KADIN, üzülünce ağlayan,  sevinince gülen,  her acıya direnendir.

KADIN,  önce huzur ister,  sevgi ister,  adalet ister, 

KADIN,  imkan verilsin ister,  fikri sorulsun ister,  ışık olsun ister.

KADIN,  erkeğinin arkasında değil, yanı başında olmak ister.

 

Kurtuluş savaşında kadın,  tarlada kadın,  fabrikada kadın,  havada kadın,

denizde kadın,  iyi günde,  kötü günde her nefesimizde yine  kadın..

KADIN,  bitmeyen bir enerjidir,

KADIN,  mücadeledir,

KADIN,  ince düşünen,  kadın bir adım ötesini gören,  kadın kilimde desen, kadın aşık olduğunda yüreğinde bir meltem gibi esen... 

Kadını zayıf gören  zihniyet !!

Kadına sahip çıkma, kadına değer ver, kadına emek ver,

kadına imkan ver,  kadına sevgi ver...

Kadını yanı başında, ana gibi, yar gibi, evlat gibi  taşımayı bil.

Aslında hepimiz biliyoruz ki Kadın cinayetlerini durdurmanın, kadına hakettiği değeri vermenin, kadınının kimliğine saygı göstermenin, kadının güçlü olmasının tek yolu  Laik eğitim ve  Cumhuriyet devrimleridir.

Cumhuriyetin kadına verdiği değeri korumak, Anayasamıza sahip çıkmak, hepimizin görevidir.

Bu gün Cumhuriyet devrimlerinden, ilkelerimizden uzaklaştıkça  haklarımızı  da kaybediyoruz.

Tek çaremiz, 

Birlik olmak, kadın erkek omuz omuza bu bozuk düzene DUR !  demektir.

Kadınlara emperyal güçlerin sözde destekleriyle değil, kendi kültürümüzle, geleneklerimizle öğrendiğimiz,  gerçek değeri verelim  ve  bilelim ki kadınlar bir güne sığmaz..

Türk kadını egemenliğini, özgürlüğünü Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten almıştır. Bu haklarını elinden almaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Ne Mutlu Türküm Diyene !!

 

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