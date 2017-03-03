Kadınlar engelliler için yürüyecek

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Engelliler, sosyal duyarlılığı yüksek kadınlarla birlikte podyuma çıkacak..

Geçtiğimiz yıl Murat Yıldırım tarafından ilki hayata geçirilen ve geliri engelliler yararına kullanılan “Engel Olma Destek Ol” temalı defilenin ikincisi 16 Mayıs 2017 tarihinde Adana Atlı Spor Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilecek. Defilede; iş, sanat, siyaset dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluk projelerine katkı koyan kadınları, engelli çocuklarla birlikte podyuma çıkacak.

Adana’nın sosyal sorumluluk projelerine destek veren iş ve cemiyet hayatının önde gelen, sosyal duyarlılığı yüksek ve tanınmış simaları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da engelli bireyler yararına düzenlenecek defilede podyumda gönüllü mankenlik yapacaklar. Gecenin sloganı bir önceki yıl olduğu gibi; “Engel Olma Destek Ol.”

Sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulacak defileden elde edilecek gelir yine engelli bireyler için kullanılacak ve Artı Eğitim Gönülleri Derneği’ne aktarılacak. Bu gelirin nereye aktarılacağını aynı gece medyayla paylaşacaklarını belirten Dernek Başkanı Fatoş Başak Şen, amaçlarının engelli bireylerin yaşamını daha kolaylaştırmak ve eğitim ve sağlık konularında kendilerine destek sağlamak olduğunu söyledi.

Markafabric firmasının ana sponsorluğunu üstlendiği defilenin medya sponsorluğunu ise İhlas Haber Ajansı ve VIP Dergisi yürütecek.Gecenin sunuculuğunu İş Kadını Esin Parlak ve Atom Film Kurucusu Ozan Sihay yapacak.

Defilede 24 kadın ve 20 engelli çocuk ünlü Modacı Ertan Kayıtken’in gece için özel tasarladığı kostümlerle podyuma çıkacak. İzmirli Modacı Erdal Kayıtken, birçok ünlü simayı giydirmesiyle bilindiği gibi sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de tanınıyor. Defileye Adana protokolünün tamamı, iş dünyası temsilcileri, milletvekilleri, STK ve Oda Başkanları, medya temsilcileri ve engelli bireylerle aileleri davet edilecek.

PODYUMA ÇIKACAK İSİMLER

16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek defilede podyuma çıkacak isimler şöyle: Ayça Katlav, Ayşegül Milli, Ayşin Tatlıtuğ, Belkıs Azınç, Beyza Aksan, Bikem Uludağ, Demet Bilici, Duygu Civan, Figen Toktaş, Gizem Geylani, Hazal Şen, Kübra Aktaş, Mahaa Daas, Mina Yenice, Nevin Cingiz, Nigar Ataman, Nihan Baycık, Pelin Ekmeksiz, Pınar Cavlak, Serap Sezer Tenikeci, Sibel Esmek, Sinem Alıravcı, Sumru Şen, Talya Civan.