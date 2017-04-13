  • BIST 90.729
  • Altın 151,774
  • Dolar 3,6663
  • Euro 3,9021
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözülüyor

»
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözülüyor
4. Hafta karşılaşmasında, Zağnos’a konuk olan Altın Kanatlı Melekler, rakibini 27-34 mağlup ederek, puanını 44’e çıkardı ve şampiyonluğa kanat çırptı.

Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi, Hasan Kılıç ve Kaan Çınar hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmaya, Attingre, Lenche, Nurceren, Olga, Yeliz, Gace, Tankaskaya yedilisiyle çıkan Yenimahalle Belediyespor, ilk dakikadan itibaren karşılaşmaya hükmetti. Trabzon seyircisinin baskısına rağmen, soğukkanlı bir oyun ortaya koyan Başkent temsilcisi, soyunma odasına 14-19 önde girmesini bildi.

Yenimahalle tutulmuyor

İkinci yarıya performansını arttırarak giren Altın Kanatlı Melekler, bulduğu gollerle rüzgarı arkasına aldı ve rakibinin gardını düşürdü. Takımın tecrübeli isimlerinin oyuna ağırlık koymasıyla farkı açan mavi beyazlılar,  rakibinin oyuna ortak olmasına müsaade etmedi. Kolektif oyun anlayışını bir an olsun bırakmayan Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmadan 27-34 üstün ayrılarak Trabzon fırtınasından kayıpsız döndü ve şampiyonluğa göz kırptı.

Yeliz Özel’den resital

Yenimahalle Belediyespor kaptanı Yeliz Özel, sergilediği performansla göz doldurdu. Rakip ağlara bıraktığı 10 gol ve takım arkadaşlarını saha içerisinde yönlendirmesiyle mücadelede öne çıkan isim oldu. Takımın tecrübeli isimlerinden Esra 7 golle yıldızlaşırken, Marina Tankaskaya ise bulduğu 5 golle kalitesini ortaya koydu.    

Yenimahalle şampiyonluğa koşuyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde, son iki haftaya girilirken Yenimahalle Belediyespor üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşuyor. Ligin başından bu yana kıran kırana geçen yarışta Yenimahalle Belediyespor, zorlu Trabzon deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk kupasının bir kulpundan tuttu. Averaj farkıyla zirvede yer alan Başkent temsilcisi, kalan son 2 haftada puan kaybı yaşamazsa, Ankara’ya üst üste 3. şampiyonluk kupasını getirecek.

Evinde son tango

Ligin bitimine sayılı günler kala Yenimahalle Belediyespor, bu sezon evinde son kez mücadele edecek. Osmangazi Belediyespor’u, Ankara’da konuk edecek olan Altın Kanatlı Melekler, ev sahibi avantajını kullanarak son haftaya kayıpsız girmek istiyor. 22 Nisan Cumartesi saat 17.00’ de oynanacak olan karşılaşmaya Ankara seyircisinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Öğrenci Çamaşır Yıkama Merkezi’ni hizmete sunan Yenimahalle Belediyesi, öğrencilerden büyük ilgi gördü02 Nisan 2017 Pazar 11:03
  • Batıkent Batı Sitesi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı02 Nisan 2017 Pazar 10:53
  • Yenimahalle'de “Bedenimizdeki enerji meridyenleri, meridyen açma ve dengeleme çalışmaları” başlıklı bir seminer düzenlendi30 Mart 2017 Perşembe 11:27
  • Yenimahalle Belediyesi “Her Köye Bir Köy Konağı” projesinde İvedik’te de yapımını tamamladığı köy konağını törenle açtı27 Mart 2017 Pazartesi 10:53
  • FİFA standartlarına uygun hale gelen Batıkent Semt Sahası'nda genç yetenekler top koşturuyor24 Mart 2017 Cuma 12:10
  • Yenimahalle Belediyesi'nin tarihi projesi HalkKart, Yenimahalle ekonomisine can suyu oldu23 Mart 2017 Perşembe 13:06
  • Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler” adlı söyleşi düzenlendi20 Mart 2017 Pazartesi 11:40
  • Yenimahalle'de sokak hayvanları için pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleşti19 Mart 2017 Pazar 12:43
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkanlığı görevindeki 8’inci yılını görkemli bir festivalle kutluyor18 Mart 2017 Cumartesi 16:37
  • Başkan Yaşar, BAŞKON tarafından “Sivil Toplum Kuruluşlarına En Fazla Destek Veren Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü12 Mart 2017 Pazar 13:30
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim