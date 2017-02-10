Çankaya Belediyesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen proje kapsamında insan hakları eğitimi alan Çankayalı kadınlar sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Çankaya Belediyesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliği ile yürütülen ‘Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler’ projesi kapsamında kadının insan hakları eğitimine katılan 35 Çankayalı kadın, sertifika almanın heyecanını yaşadı.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı finansmanı ile ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ‘Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ Belediyelerinin mesleki eğitim kurslarına katılan 300 kadın The Ankara Otel’de düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Sertifika törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, İsveç Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Başkanı Zelal Ayman, Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Keskin ve eğitimlere katılan kadınlar katıldı.

KADININ TOPLUMDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye genelinde 50 ilde 14 binden fazla kadının eğitim aldığı proje kapsamında Çankaya Belediyesi olarak yer almanın gururunu yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, ‘Çankaya Belediyesi sosyal demokrat belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru olarak kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, eşit imkan ve hizmetler sağlamak amacıyla uzun yıllardır başta sosyal hizmetler olmak üzere farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük çalışmaları daha sistemli ve yapılandırılmış bir biçimde yürütebilmek amacıyla Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Bu plan çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Sizlerle birlikte el ele kadınlar için daha güzel ve eşit bir dünya yaratmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum’ diye konuştu.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan törende yaptığı konuşmada ILO’nun asıl hedefinin insana yakışır işler ve bu işlerde insanların çalışması olduğunu ifade ederken kadınların aldığı eğitimler sayesinde çalışma hayatı konusunda bilinçlendiğini ve çalışma hayatında daha iyi bir noktada yer alabilme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Törene katılan ve projenin destekçilerinden birisi olan İsveç’in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund da kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini insan haklarının bir parçası olarak gördüklerini dikkat çektiği konuşmasında, Türkiye’nin oldukça yüksek planları ve iddiası olduğunu ve bunun da olumlu bir gelişme yarattığını söyledi.

GÜZEL BİR KADIN OLDUĞUMU HİSSETMEYE BAŞLADIM

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin 10 hafta süren insan hakları eğitimlerine katılan 35 Çankayalı kadından birisi olan 47 yaşındaki Kısmet Işık, 9 yıl önce eşini kaybettikten sonra iki çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi veren bir Çankaya Evi kursiyeri. Çankaya Belediyesi Yüzüncüyıl Çankaya Evi’nde 3 ay önce başladığı okuma-yazma kursu ile hayatı değişen Işık, bu eğitimler sayesinde özgüven sahibi olduğunu belirtirken güzel bir kadın olduğumu hissetmeye başladım diyor.