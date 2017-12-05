Mustafa Toruntay

Koşulsuz sevgileri ve sonsuz hoşgörüleriyle hayatımıza değer katan emeğin ve özverinin simgesi kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ’nü tebrik ediyorum.

Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alması, çağdaş ve ilerici dünyanın olmazsa olmazıdır. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü , kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından oldukça önemli bir gündür.

Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kültürümüzün şekillenmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında önemli bir görev üstlenen Türk Kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleri sonucu, seçme ve seçilme hakkı tanınmış ve böylelikle kadınlarımız siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanına erişmiştir.