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Kadınların istihdama eşit katılımı için çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine pazar oluşturmaya 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de devam ediyor

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Kadınların istihdama eşit katılımı için çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine pazar oluşturmaya 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de devam ediyor
Sevgilisi için el emeği hediye almak isteyenler, 10-14 Şubat tarihleri arasında Taurus ve Panora Alışveriş Merkezlerinde kurulan stantları ziyaret edebilecek.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerine pazar oluşturmaya devam ediyor. İlk olarak alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarla kadınların ürettiklerini alıcısıyla buluşturan ardından pazar yerlerinde “ev” emeği göz nuru stantlar açan Çankaya Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de kadınlara stant sağlıyor. 

10-14 Şubat tarihleri arasında, Çankayalı kadınların ürettiği ahşap eşyalardan, çantaya; keçe işlerinden kaktüse kadar pek çok ürün Taurus ve Panora Alışveriş Merkezleri’nde alıcısıyla buluşacak. Yaklaşık 30 farklı stantta, takı, bere, defter, şişe boyama, deri ürünler, anahtarlık, örgü (amigurumi) bebekler de yer alacak.

 

“EMEKÇİ KADINLARIN KALESİ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın emekçi kadınların kalesi olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Kadınların üretimde bulunması kadar ürünlerin alıcısına ulaşımına da destek oluyoruz. Kadınların emeğinin görünür kılınması kadar maddi karşılığını bulması da önemli” dedi.

Başkan Taşdelen, kadının istihdama eşit katılımı için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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