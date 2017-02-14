KAFASI KARIŞIK KONTRTENOR, REDD VE HEAVY METAL KÜLTÜRÜNE ATFEN “LANETH BİR GECE” SALON’DA

SALON’DA BU HAFTA TÜM ÖZGÜR RUHLAR BİR ARADA

Zihinleri allak bullak edecek bir performans: Kafası Karışık Kontrtenor/

16 Şubat Perşembe, 21.30

Dünyadaki sayılı kontrtenorlardan biri olan Nuri Harun Ateş’in hikâyelerini anlatmak için şarkı söylemeyi seçtiği projesi Kafası Karışık Kontrtenor, Salon’un Mart ayındaki konuklarından. Profesyonel sanat hayatına 2002’de sokak tiyatrosuna katılarak başlayan Ateş, kazandığı bursla İsviçre Schola Cantourum Basiliensis eski müzik okulunda eğitim aldı. Hollanda, Almanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Belçika, İsviçre, Fransa'nın başlıca müzik ve tiyatro festivallerinde performans sergiledi. 2009’da "Glorious Death" isimli müzikal ile İsveç, Norveç, İngiltere turneleri yaptı. 2010’dan bu yana İstanbul Gay Pride organizasyonlarında sahne alan Ateş, 2011’den bugüne Kafası Karışık Kontrtenor projesiyle hem yurtiçi hem yurtdışında konser vermeye devam ediyor. Farklı yıllar, farklı lisanlar ve farklı tarzlar ile keyifli bir yolculuğun yaşanacağı Kafası Karışık Kontrtenor Salon performansıyla izleyicinin karşısında olacak. Konserin biletleri masa 45 TL, ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.



Redd’le ezbere bilinen şarkılara özgür yorumlar/

17 Şubat Cuma, 22.00

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan, yerli sahnenin en saygıdeğer rock gruplarından Redd, 2005'te kuruldu. Çeşitli konser serilerine ve soundtrack çalışmalarına imza atan, farklı sosyal sorumluluk projeleri ve konserlerinde ön saflarda yer alan Redd, yaptıkları açıklamalarla, muhalif duruşlarıyla, basın özgürlüğünün yanında duran tavırlarıyla, müzik sansürüne karşı çıkışlarıyla grubu dinleyen dinlemeyen herkesin sevgisini kazandılar. Yayımladıkları her albümde yepyeni bir konsept işlemelerine rağmen benimsedikleri tarzlarından ve çizgilerinden hiç şaşmayan Redd, müziği kutsamak için Salon’a konuk oluyor. Konserin biletleri ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.



Tüm heavy metal tutkunlarının tek bir güç olacağı gece: %100 Metal: Laneth Bir Gece/

18 Şubat Cumartesi, 22.00

1990’lı yıllara damgasını vuran müzik fanzini Laneth, çok özel bir gecede tüm heavy metal ve rock severleri, tüm özgür ruhları eski günleri yad etmek ve hasret gidermek üzere Salon’a davet ediyor. 90’lı yılların başında ana akım medyada kendine yer bulamayan birçok genç grubun sözcüsü olan Laneth, yayımlandığı 1991-1994 yılları arasında, efsane röportajları ve inceleme yazılarıyla adeta bir kült haline geldi. Aradan geçen sürede Çağlan Tekil’in Radyo Eksen’de hazırlayıp sunduğu bir radyo programına dönüşen ve hayranlarının hiç yalnız bırakmadığı Laneth, bir geceliğine heavy metal ve türevlerine gönül vermiş herkesi aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Sunuculuğunu Aptülika’nın üstleneceği, Nikki Wild’ın usta müzik seçimlerini dinleyici ile paylaşacağı gece tüm özgür ruhların eski sert günleri yad edeceği bol distorsiyonlu bir konser tecrübesine dönüşecek. Gecede Mart ayında yeni albümünü yayımlayacak olan Pentagram, Türkiye’nin en köklü thrash metal gruplarından Metalium, en son konserini 2013 yılında veren ve o günden bu yana hayranları tarafından özlemle beklenen Radical Noise ve bu geceye özel adını Dr.Razor olarak değiştiren ve Dr.Skull şarkıları çalacak olan Razor sahne alacak. %100 Metal desteğiyle düzenlenen Laneth Bir Gece’nin biletleri ayakta (tam) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Bilet Bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.