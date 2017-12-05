Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Engelli vatandaşlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim eden Ertürk, “Eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz” dedi.

Kahramankazan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Lokman Ertürk, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen Ertürk, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ertürk daha sonra engelli vatandaşlar onuruna bir kokteyl verdi.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Ertürk, burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı ve özel günde tüm insanların insanlık adına daha fazla düşünmesi gerektiğini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi. Ertürk, “Kahramankazan Belediyesi olarak, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir” diye konuştu.