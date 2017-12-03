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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü'nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü'nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkentin TFF 1.Lig'deki temsilcisi Ankaragücü'nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı.

Başkan Ertürk, Ankaragücü'nün Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçı büyük bir heyecanla izledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Ümraniyespor maçını izledi. Başkan Ertürk'e stadyuma gelişinde ve tribünde taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ertürk de kendisine tezahürat yapan taraftarları selamlayarak, alkışladı. Ertürk, Ankaragücü'nün Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçı büyük bir heyecanla izledi. Ertürk, galip gelen Ankaragücü'nü ve taraftarlarını kutlayarak, "Ankaragücü inşallah başkentimizi önümüzdeki sezon Süper Lig6de temsil edecek" dedi.

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