Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü'nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı

Başkan Ertürk, Ankaragücü'nün Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçı büyük bir heyecanla izledi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Ümraniyespor maçını izledi. Başkan Ertürk'e stadyuma gelişinde ve tribünde taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ertürk de kendisine tezahürat yapan taraftarları selamlayarak, alkışladı. Ertürk, Ankaragücü'nün Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçı büyük bir heyecanla izledi. Ertürk, galip gelen Ankaragücü'nü ve taraftarlarını kutlayarak, "Ankaragücü inşallah başkentimizi önümüzdeki sezon Süper Lig6de temsil edecek" dedi.
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