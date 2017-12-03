Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü'nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkentin TFF 1.Lig'deki temsilcisi Ankaragücü'nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı.

Başkan Ertürk, Ankaragücü 'nün Ümraniyespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçı büyük bir heyecanla izledi.