Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti

Kahramankazan’ın çehresini değiştirerek modern bir görünüme kavuşturacak olan Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’nin masaya yatırıldığı görüşmede, Başkan Ertürk projeye ilişkin Bakan Özhaseki’ye bilgi verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakanlar Kurulu kararının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi masaya yatırıldı. Başkan Ertürk, Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin Bakan Özhaseki’yi bilgilendirerek, projeyi anlattı.

Bakan’dan tam not

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , gerçekleştirilen tespit ve ölçüm çalışmalarının ardından hazırlanan taslak planı yakından inceledi. Projeye ilişkin tüm detayları inceleyen Özhaseki, projeye tam not verdi. Kentsel dönüşüm ün önemine değinen Özhaseki, bakanlık olarak Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’ne destek verdiklerini belirtti.

Gönlümüzdeki yeri ayrı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’ın verdiği destansı mücadeleyi anımsatan Özhaseki, “15 Temmuz destanıyla kahraman unvanını alan güzide ilçemizin gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olacak” dedi.

Yerinde kentsel dönüşüm

Başkan Ertürk de, Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi’yle birlikte ilçenin çehresinin değişeceğini belirterek, projenin yerinde bir kentsel dönüşüm anlayışı ile gerçekleştirileceğini söyledi. Proje ile vatandaşların eski, riskli ve kullanım ömrünü tamamlamış yapılar yerine daha modern ve konforlu yapılara kavuşacağını ifade eden Ertürk, “Projenin yapılacağı bu bölge, ilçemiz ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumunda olan bir bölge. Ancak buralarda eski yapılar, dar yollar ve ömrünü tamamlamış binalar da bulunuyor. Bu proje ile burada Türkiye’nin parlayan yıldızı Kahramankazan’a yakışan modern ve çağdaş yapılar ve alanlar oluşturacağız. Buralarda yaşayan ve işyerleri bulunan vatandaşlarımız, proje sonrasında yine yaşadıkları ve işyerlerinin bulunduğu alanlarda daha modern ve lüks konutlarda yaşamaya devam edecek. Tüm hak sahiplerinin evleri ve işyerleri daha da değerlenecek” diye konuştu.