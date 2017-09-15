  • BIST 108.198
  • Altın 146,579
  • Dolar 3,4319
  • Euro 4,0918
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, CHP ve MHP'nin Kahramankazan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

»
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, CHP ve MHP'nin Kahramankazan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti
Belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi veren Ertürk, ilçeye ilişkin CHP ve MHP teşkilatlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, CHP ve MHP'nin Kahramankazan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Başkan Ertürk ilk olarak, CHP Kahramankazan İlçe Başkanı Mahmut Ayhan'ı ziyaret etti. Ertürk daha sonra ise MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Kemal Atalay'la bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Ertürk'e AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe de eşlik etti. 
 
Kahramankazan masaya yatırıldı
 
Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Kahramankazan'da yapılan çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı. Başkan Ertürk, belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında CHP ve MHP teşkilatlarını bilgilendirdi. Ziyaretlerde Kahramankazan'a yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler kapsamında günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi. 

kahramankazan-belediye-baskani-lokman-erturk,-chp-ve-mhpnin-kahramankazan-ilce-teskilatlarini-ziyaret-etti.jpg
 Katılımcı ve insan odaklı
 
Başkan Ertürk, ziyaretlerin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kahramankazan’daki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatlarını ziyaret ettik. Katılımcı, demokratik, insan merkezli yönetim anlayışını benimseyen ve bunu 13 yıldır uygulayan belediyemizin çalışmaları ve projeleri hakkında kendilerini bilgilendirdik. Daha modern daha refah ve daha yaşanılabilir bir Kahramankazan için CHP ve MHP teşkilatlarının fikir ve görüşlerini aldık. Bizleri dostça ve samimi şekilde karşılayan CHP İlçe Başkanı Mahmut Ayhan ve MHP İlçe Başkanı Kemal Atalay başta olmak üzere tüm CHP VE MHP teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahramankazan'ın Gazi Belediyesi Meclis'i 14 ay sonra ilk ilk toplantısını düzenledi06 Eylül 2017 Çarşamba 12:25
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı04 Eylül 2017 Pazartesi 10:56
  • Kahramankazan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları unutmadı02 Eylül 2017 Cumartesi 11:09
  • Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu29 Ağustos 2017 Salı 09:46
  • Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri camileri ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırladı28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:03
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü27 Ağustos 2017 Pazar 11:49
  • Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu Kahramankazan'ı ziyaret etti18 Ağustos 2017 Cuma 09:26
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu17 Ağustos 2017 Perşembe 11:42
  • Kahramankazan Belediyesi'nden Ardahan’ın Otağlı Köyü İlköğretim Okulu’na yardım15 Ağustos 2017 Salı 12:20
  • Kahramankazan’ı Ankara’ya bağlayan devlet karayolunun genişletilmesi çalışmaları içi geri sayım başladı13 Ağustos 2017 Pazar 11:10
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim