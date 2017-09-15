Belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi veren Ertürk, ilçeye ilişkin CHP ve MHP teşkilatlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, CHP ve MHP'nin Kahramankazan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Başkan Ertürk ilk olarak, CHP Kahramankazan İlçe Başkanı Mahmut Ayhan'ı ziyaret etti. Ertürk daha sonra ise MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Kemal Atalay'la bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Ertürk'e AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe de eşlik etti.



Kahramankazan masaya yatırıldı



Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Kahramankazan'da yapılan çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı. Başkan Ertürk, belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında CHP ve MHP teşkilatlarını bilgilendirdi. Ziyaretlerde Kahramankazan'a yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler kapsamında günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.