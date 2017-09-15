Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, CHP ve MHP'nin Kahramankazan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Başkan Ertürk ilk olarak, CHP Kahramankazan İlçe Başkanı Mahmut Ayhan'ı ziyaret etti. Ertürk daha sonra ise MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Kemal Atalay'la bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Ertürk'e AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe de eşlik etti.
Kahramankazan masaya yatırıldı
Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Kahramankazan'da yapılan çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı. Başkan Ertürk, belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında CHP ve MHP teşkilatlarını bilgilendirdi. Ziyaretlerde Kahramankazan'a yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler kapsamında günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.
Katılımcı ve insan odaklı
Başkan Ertürk, ziyaretlerin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kahramankazan’daki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatlarını ziyaret ettik. Katılımcı, demokratik, insan merkezli yönetim anlayışını benimseyen ve bunu 13 yıldır uygulayan belediyemizin çalışmaları ve projeleri hakkında kendilerini bilgilendirdik. Daha modern daha refah ve daha yaşanılabilir bir Kahramankazan için CHP ve MHP teşkilatlarının fikir ve görüşlerini aldık. Bizleri dostça ve samimi şekilde karşılayan CHP İlçe Başkanı Mahmut Ayhan ve MHP İlçe Başkanı Kemal Atalay başta olmak üzere tüm CHP VE MHP teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum."
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