Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki köyleri ziyaret ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki köyleri ziyaret ederek, buradaki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları bir yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki köylere yaptığı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ertürk son olarak İmrendi, İçören, Dağyaka, Ahi ve Yakupderviş köylerini ziyaret etti. Başkan Ertürk'e ziyaretlerdi sırasında eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor. Ertürk ziyaret ettiği köylerde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Ertürk, ziyaretler kapsamında köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine konuk olan Ertürk, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Yalnız bırakmıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana ilçedeki köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşla buluştuğunu söyledi. Ertürk, "Buralarda yaşayan vatandaşlarımzla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Elimizden gelen ne varsa tüm imkânlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Onları asla yalnız bırakmıyoruz. Ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.