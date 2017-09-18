Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e görevinde başarılar diledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ertürk, Orgeneral Çetin'e yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura 'nın (YAŞ) ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.