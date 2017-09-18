  • BIST 107.889
  • Altın 146,279
  • Dolar 3,4566
  • Euro 4,1213
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e görevinde başarılar diledi

»
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e görevinde başarılar diledi
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ertürk, Orgeneral Çetin'e yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Başkan Ertürk'ü makamında kabul etti. Ertürk, Orgeneral Çetin'e yeni görevlerinde başarılar diledi. Orgeneral Çetin de, Ertürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir şahini tedavi ederek yaşama döndürdü08 Eylül 2017 Cuma 09:44
  • Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal Kahramankazan'ı ziyaret etti07 Eylül 2017 Perşembe 10:41
  • Kahramankazan'ın Gazi Belediyesi Meclis'i 14 ay sonra ilk ilk toplantısını düzenledi06 Eylül 2017 Çarşamba 12:25
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı04 Eylül 2017 Pazartesi 10:56
  • Kahramankazan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları unutmadı02 Eylül 2017 Cumartesi 11:09
  • Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu29 Ağustos 2017 Salı 09:46
  • Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri camileri ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırladı28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:03
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü27 Ağustos 2017 Pazar 11:49
  • Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu Kahramankazan'ı ziyaret etti18 Ağustos 2017 Cuma 09:26
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu17 Ağustos 2017 Perşembe 11:42
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim