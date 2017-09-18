Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e görevinde başarılar diledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Başkan Ertürk'ü makamında kabul etti. Ertürk, Orgeneral Çetin'e yeni görevlerinde başarılar diledi. Orgeneral Çetin de, Ertürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.
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