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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları yapılan Kahramankazan Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

Ertürk, tamamlandığında izleyici kapasitesi 7 bin kişi olacak olan stadyum için, ilçe halkı adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e teşekkür etti.

Kahramankazan Şehir Stadyumu yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen stadyum tribünleri yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Mevcut haliyle 2 bin 500 kişi kapasiteli olan stadyuma, iki maraton ve bir kale arkası olmak üzere 3 yeni tribün inşa edilecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında stadyum 7 bin izleyici kapasitesine kavuşmuş olacak. Ayrıca doğal çim zemine sahip olan stadyumun zemininin bakımı da, Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenli olarak yapılıyor.  

Başkan Gökçek’e teşekkür

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehir stadyumunun yenilenmesiyle birlikte ilçenin modern bir spor tesisine daha kavuşacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e stadyumun tribünlerinin yenilenmesinden dolayı Kahramankazan halkı adına teşekkür ettiğini ifade eden Ertürk, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemize her konuda destek olmuştur ve olmaya devam ediyor. Bu sayede her konuda sporcu bir kimliğe sahip olan ilçemiz modern bir spor tesisine daha kavuşmuş olacak” diye konuştu. 

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