Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Makedonya Vizyon Üniversitesi’nden gelen heyeti ağırladı

Kahramankazan Belediyesi ve ​Makedonya Vizyon Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak projelerin masaya yatırıldığı ziyarette dostluk rüzgârları esti.

Makedonya Vizyon Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediyesi’ne dostluk ziyareti gerçekleştirdi. Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Oktay başkanlığındaki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından ağırlandı. Başkan Ertürk, Makedonyalı misafirlerine belediye hizmet binasını gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ertürk ayrıca, Makedonyalı misafirlerine Kahramankazan’a özgü hediyeler takdim etti. Dostluk rüzgârlarının estiği ziyarette, Kahramankazan Belediyesi ve Vizyon Üniversitesi arasında yapılabilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Ziyaret çok anlamlı

Başkan Ertürk, Makedonya Vizyon Üniversitesi tarafından yapılan ziyaretin çok anlamlı olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ertürk, yerel yönetimler alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olmalarının yanı sıra yurt dışından takip edildiklerini ve bunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ertürk, “Daha yaşanılabilir, daha modern ve daha mutlu bir Kahramankazan için tüm belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Elimizden gelenin en iyisin yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayranlıklarını ifade etti

Rektör Yardımcısı Hasan Oktay da, yaptıkları ziyaret sırasında belediye çalışmalarını ve yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini belirterek, Kahramankazan’a hayran kaldıklarını ifade etti.