Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, üniversiteli gençlerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Gazi Üniversitesi Kahramankazan TUSAŞ Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Ertürk, üniversite eğitimi için Kahramankazan'a yerleşen gençlere ilçeleri hakkında bilgi vererek, Gençlek Meclisi rozeti taktı.

Başkan Ertürk, Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekookulu 'na yeni başlayan öğrenciler ile Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya gençler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ertürk burada, ilçelerine üniversite eğitim için yerleşen gençlere, Kahramankazan hakkında bilgi verdi. Ertürk ve Gençlik Meclisi üyeleri, üniversiteli gençlerle Kahramankazan'da gençlere yönelik ne gibi projeler gerçekleştirilebileceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ertürk, tek tek ilgilendiği öğrencilere Kahramankazan Gençlik Meclisi rozeti takarak, çeşitli hediyeler verdi.

Üniversite şehri Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana Kahramankazan'da önemli değişiklikleryaşandığının altını çizerek, Kahramankazan'ın Ankara'nın metropol ilçeleri arasına sokmayı başardıklarını söyledi.

Ertürk, şunları kaydetti: