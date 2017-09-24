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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, üniversiteli gençlerle buluştu

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, üniversiteli gençlerle buluştu
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Gazi Üniversitesi Kahramankazan TUSAŞ Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Ertürk, üniversite eğitimi için Kahramankazan'a yerleşen gençlere ilçeleri hakkında bilgi vererek, Gençlek Meclisi rozeti taktı.

Başkan Ertürk, Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekookulu'na yeni başlayan öğrenciler ile Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya gençler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ertürk burada, ilçelerine üniversite eğitim için yerleşen gençlere, Kahramankazan hakkında bilgi verdi. Ertürk ve Gençlik Meclisi üyeleri, üniversiteli gençlerle Kahramankazan'da gençlere yönelik ne gibi projeler gerçekleştirilebileceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ertürk, tek tek ilgilendiği öğrencilere Kahramankazan Gençlik Meclisi rozeti takarak, çeşitli hediyeler verdi.

Üniversite şehri Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana Kahramankazan'da önemli değişiklikleryaşandığının altını çizerek, Kahramankazan'ın Ankara'nın metropol ilçeleri arasına sokmayı başardıklarını söyledi.

Ertürk, şunları kaydetti:

"Geride kalan 13 yılda köy olarak adlandırılan Kahramankazanımız, bugün hizmet ve yatırımlar noktasında Türkiye'ye örnek olacak bir seviyeye geldi. Bırakın üniversiteyi, lise eğitimi için bile başka ilçelere giden yavrularımız vardı. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinden ilçemize üniversite eğitimi için gelen gençlerimiz var. İlçemizde Gazi ve Başkent üniversitelerinin iki meslek yüksekokulu ile Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin de uygulama çiftliği bulunuyor. Burada eğitim gören gençlerimiz ilçemizde ikamet ediyor. Bugün de onlara ilçemizi tanıttık ve bir anlamda hoşgeldin demiş olduk. Bir üniversite şehri olarak dikkati çeken Kahramankazanımız'a inşallah tüm yapılarıyla bir üniversite kurulması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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