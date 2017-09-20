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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazanlı 15 Temmuz gazileri, Gaziler Günü’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ertürk ve gaziler, Kahramankazan Gazi İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.  

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında 9 şehit, 92 veren ve TBMM tarafından oy birliğiyle “kahraman” unvanına layık görülen Kahramankazan’da, Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazanlı 15 Temmuz gazileri, Gazi İlkokulu’nu ziyaret etti. Başkan Ertürk ve gazilere, ilçe protokolü ve Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel de eşlik etti. Başkan Ertürk ve gazileri karşılarında gören minik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Başkan Ertürk ve gaziler yakından ilgilendikleri miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Ertürk burada minik öğrencilerden dersleri hakkında bilgi alarak başarılar diledi. Ertürk ayrıca miniklerden derslerinde başarılı olmaları yönünde söz de aldı.

Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, gazilerle birlikte böylesine anlamlı bir günde miniklerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Ertürk, şunları kaydetti: 
“Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız olan yavrularımızla bu özel günde bir araya geldik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve terörle mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve yarınları için gözlerini dahi kırpmadan kahramanca mücadele eden tüm gazilerimizin gününü kutluyorum. Onlar için ne yapsak ne söylesek yetersiz kalır. Kahramanlarımızla birlikte miniklerle bir araya gelerek bu mücadele ruhunu onlara hissettirmek çok önemli.” 

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