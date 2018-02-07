Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları Avrupa tarafından da takip edilen Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen “12 Yıldız Şehri” unvanını üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Katılımcı demokrasiyi benimsemiş, tüm kesimlere dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi’nde ikinci kez karşılık bulmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Katılımcı demokrasi anlayışıyla yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nce verilen “12 Yıldız Şehri” unvanına üst üste ikinci kez layık görüldü. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 12 Yıldız Şehri ödülü nü Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen törenle aldı. Ertürk’e ödül sertifikasını, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu takdim etti. Kahramankazan Belediyesi, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen “ 12 Yıldız Şehri ” ödülünü geçtiğimiz yıl da kazanmıştı. Her sene farklı bir tema ile düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen 12 Yıldız Şehri ödülü için etkinlikler 2017 yılında “Katılımcı Demokrasi: Paylaşmak, Önermek, Karar Vermek” başlığı altında gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi’nin bu ödülü üst üste ikinci kez alması, ilçeye yeni stratejik işbirlikleri, proje ortaklıkları, yeni hibe kaynaklarının bulunmasına ve bu kaynakların etkin kullanılmasına da katkı sağlayacak.

Paris’ten Avrupa’ya seslendi

Başkan Ertürk, Paris’te düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramankazan’ın ”12 Yıldız Şehri” ödülünü üst üste ikinci kez almaya hak kazanmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, “ Kahramankazan Belediyesi olarak katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, ilçemizi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm Kahramankazan halkıyla birlikte yönetiyoruz” dedi. Ertürk,

”İlçemizi sokakta vatandaşımızla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı demokrasiyi benimsemiş, tüm kesimlere dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi’nde ikinci kez karşılık bulmasından dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Ertürk, 12 Yıldız Şehri ödülünü kazanan nüfusu 100 binin altında olan ilk AK Parti’li belediye olmaktan da ayrıca kıvanç duyduğunun altını çizdi.

Demokrasi’nin beşiği Kahramankazan

Başkan Ertürk, Kahramankazan’ın demokrasinin beşiği bir ilçe olduğunu belirterek, bunun en büyük kanıtının ise 15 Temmuz’da demokrasi ve insan haklarını hedef alan hain darbe girişimine karşı verdikleri mücadele olduğunu söyledi. Ertürk, “Kahramankazan’da o gece 9 şehit, 92 gazi verdik. Tüm Türkiye’de 250 şehit, 2193 gazi verdik. Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milli iradesine, demokrasiye ve tüm evrensel değerlere bu uğurda gözünü kırpmadan canını vermek pahasına nasıl sahip çıktığını, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya göstermiştir” dedi. Ertürk, bundan sonraki hedeflerinin ise Avrupa’nın yine prestij ödülleri arasında yer alan Avrupa Diploması ödülünü almak olduğunu söyledi.

Ödül getiren etkinlikler

Kahramankazan Belediyesi, 12 Yıldız Şehri ödülü için Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında 2017 için belirlenen “Katılımcı Demokrasi: Paylaşmak, Önermek, Karar Vermek” temasına yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. Gençlik buluşmaları, kadın komisyonu toplantıları, sivil toplum örgütleri ile fikir alışverişleri, vatandaşın yönetime katılımını artıran projeler gibi toplumsal katılımcılığı artıran etkinlikler, ödülün bir kere daha Kahramankazan’a gelmesinde etkili oldu.