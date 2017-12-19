Kahramankazan Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK) kuruldu

Kahramankazan’da kadın ve aile komisyonu kuruldu.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirerek, Aile ve Kadın Komisyonu (KADAK) kurdu. Farklı alanlarda çalışan kadınlardan oluşan komisyon, aile ziyaretleri ve rehberlik toplantıları ile Kahramankazanlı kadınlarla bir araya geliyor.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK), ilçedeki kadınları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün eşi Meral Ertürk’ün Onursal Başkanlığı’nı yürüttüğü KADAK, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan kadınlardan oluşuyor. KADAK gerçekleştirdiği aile ziyaretleri, rehberlik toplantıları ve kaynaşma kahvaltıları ile ilçedeki kadınlarla bir araya geliyor. KADAK , “Kadının Her Hali ile Hem Hal Olalım” isimli proje kapsamında, iş hayatında ve ailede başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

En temel yapı taşı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kadınların toplumun en temel yapı taşı olduğunu belirterek, KADAK’ın bu kapsamda önemli çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi. Ertürk, Kahramankazan Belediyesi olarak ilçe kadınlarının sürekli olarak yanında olduklarını ifade eden Ertürk, KADAK’ın da bu dayanışmaya büyük bir katkı sunacağını söyledi.