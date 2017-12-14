Kahramankazan Belediyesi Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’nde

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, EurAsia Strategies tarafından düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’nde Kahramankazan Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

EurAsia Strategies tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Ankara ’da gerçekleştirildi. Yerel ve uluslararası kamu kurumları, iş dünyasının önde gelen dernek ve birliklerinin katılımları ile gerçekleştirilen zirvenin katılımcıları arasında Kahramankazan Belediyesi de yer aldı.

Kahramankazan’’da ki değişim

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, akıllı teknolojilerin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının, sağlık ve güvenlik sistemleri ile kentsel dönüşüm konularının ele alındığı zirvede, bu alanlarda belediye olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı. Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana geride kalan 13 yıllık süreçte ilçede büyük bir değişim yaşandığını belirterek, “Başkanlığa gelmeden önce Kazan Köyü olarak adlandırılan ve Ankara merkezin hemen yanı başında olmasına rağmen gelişmekte güçlük yaşayan bir ilçeydi Kahramankazan. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok büyük projelere imza attık. Bu Projeler ile ilçemizi Metropol ilçe haline getirdik” dedi.

Akıllı şehircilik metodu

Kahramankazan’da bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin takip ederek, akıllı şehircilik metodunu uyguladıklarını söyleyen Ertürk, bu alanda yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak şunları kaydetti: “Akıllı şehirlerde birçok hizmeti vatandaşa internet aracılığı ile sunulması amacıyla ücretsiz İnternet hizmeti verdik. Mevcut ana binamız ve dış birimlerimizde internet hizmetinden vatandaşlarımızın da yararlanması sağlanmış ve sonrasında ilçemizde yer alan parklarda bu hizmet verilmiştir. Günlük olarak ilçemizde meteoroloji den alınan bilgiler doğrultusunda hava durumları, nöbetçi eczanelerimiz, belediyemizin yaptığı etkinlik veya programlar vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına paylaşılmaktadır. Sosyal medya okuryazarlığını artırmak ve bilinçli bir şekilde büyütmek amacı ile Sosyal Medya Akademisi kurduk. Meclis salonumuzdaki toplantıları internet üzerinden canlı yayınladık. Vatandaşımız karar alma mekanizmalarının işleyişini bizzat yerinde görme imkanı buldu. Nikah salonundaki nikahları da canlı yayınlayarak insanların katılamadıkları nikahları izlemelerini sağladık. Vatandaşlarımızın internet üzerinden ilçemizde sanal tur yapmalarını sağlayan uygulamayı hayata geçirdik. E-belediye ve online ödeme sistemleri ile vatandaşlarımızın internet üzerinden ödeme yapmalarına imkan sağladık. Kent Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımızın tüm işlemlerini belediyeye gelmeden yapmalarını sağladık. E-Arşiv Sistemi ile belediyemize verilen tüm dilekçe, proje ve önerileri internet üzerinden arşivledik. Mobil Başkan uygulaması ile şahsıma ve belediyemize iletilen şikayet, talep ve iş akışını anlık takip sistemini hayata geçirdik. Fiber Optik ve Akıllı Switch Yapısı kurduk. 5070 sayılı kanun gereğince kurumumuzda elektronik imzaya geçiş yapılmıştır. Mobil İmza uygulamasını hayata geçirdik. Geliştirdiğimiz bu sistemler ile vatandaşımızın bire birde işlemlerini hızlandırıyor.”