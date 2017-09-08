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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir şahini tedavi ederek yaşama döndürdü

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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir şahini tedavi ederek yaşama döndürdü
Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan şahin, doğaya salınmak üzere yetkilileri teslim edildi.

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir şahini yaşama döndürdü. Kahramankazan Belediyesi ekiplerince doğada yaralı halde bulunan şahin, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada veterinerler tarafından tedavi edilen şahin yaşama tutundu. Yaralı şahin yapılan tedavisinin ardından bir süre daha tedavi edilerek, eski sağlığına kavuştu. Şahin daha sonra doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yaban hayatına katkı sunuyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi’nin dünya çapında hizmet kalitesine sahip olan bir Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni bünyesinde barındırdığını söyleyen Ertürk, “Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor. Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor” diye konuştu.

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