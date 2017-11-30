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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde sürekli olarak ziyaret ediyor

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Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde sürekli olarak ziyaret ediyor
Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşlar için ürettiği projelerle de adından söz ettiriyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadıkları yaşlı ve engelli vatandaşların, evde bakım hizmeti kapsamında kuaförden sıcak yemeğe, psikolojik destekten sağlık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaşlı vatandaşlar için ürettiği projelerle fark yaratıyor. Belediye ekipleri evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ekipler rutin denetimler kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde sürekli olarak ziyaret ediyor. Bu ziyaretlere Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de eşlik ediyor. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç duyan vatandaşlara,  sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere bir çok alanda hizmet veriliyor. Bu doğrultuda yaşlı ve engelli vatandaşların, kuaförden sıcak yemeğe, psikolojik destekten sağlık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Var gücümüzle çalışıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye olarak, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaları ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak için üstlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi. Ertürk, “Bu hassasiyetle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşlılarımızın sosyal hayatını kolaylaştırmak ve motivasyonlarını artırmak için berberinden, evde bakım hizmetine, psikolojik destekten, sağlık hizmetine kadar hangi konuda ihtiyaçları varsa çözüm ve destek için tüm birimlerimiz ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz” diye konuştu.

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