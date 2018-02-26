Yerel Yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden taşıma hizmetine kadar birçok alanda yardımcı oluyor. ekipleri, vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden taşıma hizmetine kadar birçok alanda yardımcı oluyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sürekli olarak ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediyeye başvuran ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden taşıma hizmetine kadar birçok hizmet veriliyor. Ayrıca yine ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan “Gıda Kart”lar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de ekiplerle birlikte bu ziyaretlere katılıyor.

52 bin nüfuslu aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana gece gündüz demeden ilçedeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi. Ertürk, “Çalışmalar kapsamında elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kahramankazan’da 52 bin nüfuslu bir aileyiz ve hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim en büyük kazancımız” dedi.