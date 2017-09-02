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Kahramankazan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları unutmadı

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Kahramankazan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları unutmadı
Bayram öncesinde evleri temizlenen yaşlı ve engelli vatandaşlara, kuaför ve berber hizmeti de verildi.

Kahramankazan Belediyesi, evlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak temizlediği yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları, Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı. İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları bayram öncesinde ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleyerek, hijyenik ve ferah bir ortamda bayramı karşılamalarını sağladı. Temizliğin yanı sıra ihtiyacı olan evlere boya badana hizmeti de verildi. Belediye ekipleri bu kapsamda ilçe genelinde 850’ye yakın vatandaşın evini temizledi. Ekipler ayrıca temizlik hizmetlerinin yanı sıra berber ve kuaför hizmeti de sundu. Böylece evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de almış oldu. 

Asla yalnız bırakmıyoruz  

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadıklarını belirterek,  “Evde bakım hizmeti alan 850’ye yakın yaşlı ve engelli vatandaşımız var. Onların evlerinde temizlik ihtiyaçlarını ve bakımlarını aksatmadan yapıyoruz.  Bayram öncesinde yine onları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Böylece bayramı temiz ve ferah bir ortamda karşılamalarını sağladık. Tüm Türk ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutlar, yüce Allah’tan hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” dedi.

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