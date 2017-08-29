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Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu

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Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu
Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekip de veteriner hekimler de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan özel ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.

Bayram süresince çalışacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk,  oluşturulan özel ekibin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edeceğini söyledi. Ertürk, "Bayram boyunca kaçan hayvanları yakalamak için kurbanlık yakalama timi oluşturduk. Uzman personel ve veteriner hekimlerin de yer aldığı bu ekibimiz, bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’nin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı’nın huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

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