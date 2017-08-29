Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekip de veteriner hekimler de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan özel ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.



Bayram süresince çalışacak