Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri camileri ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırladı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm cami ve mescitleri bayram namazı için temizlerken, içinde şehitlikte bulunan asri mezarlığı da bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Kahramankazan’daki camileri periyodik aralıklarla sürekli olarak temizleyen Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle camilerdeki temizlik çalışmalarını tamamladı. Cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini yeniden yaptı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi. Ekipler ayrıca, Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda da bakım çalışmaları yaptı. Ekipler mezarlıkta vatandaşlara kolaylık sağlaması için bir takım çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi. Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte de bakım çalışması yapan ekipler, şehit mezarlarını çiçeklerle donattı.

Şehitler unutulmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye ekiplerinin rutin olarak camilerde ve mezarlıklarda temizlik yaptığını belirterek, “Halkımız bayram namazını daha temiz ve ferah bir ortamda kılacak. Hummalı bir çalışma yapan ekiplerimiz cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yaparak, bayram namazı için hazırladı. Ekiplerimiz ayrıca yoğun ziyarete uğrayan mezarlığımızda da kapsamlı bir çalışma yaptı. Mezarlık içindeki şehitliğimizde de çalışmalar yapıldı. Türk ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.