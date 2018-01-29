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Kahramankazan Belediyesi, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü’ne yardım elini uzattı

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Kahramankazan Belediyesi, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü’ne yardım elini uzattı
Kahramankazan Belediyesi, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü’nde yaşayan bir grup çocuğun buldukları Türk bayrağını köy meydanında kendi çabalarıyla hazırladıkları direkte göndere çekmelerine kayıtsız kalmadı.

Kahramankazan Belediyesi, çocuklara kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunurken, köylerindeki ilkokula bilgisayar sınıfı kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, Şırnak’ın Beyştüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü’nde yaşayan ve yaşları 3 ila 15 arasında değişen bir grup çocuğun buldukları Türk bayrağını kendi imkanları ile hazırladıkları direkte göndere çekmeleri sonrasında anlamlı bir yardımda bulundu. Kahramankazan Belediyesi, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köydeki çocuklara çeşitli hediyeler gönderdi. Belediye kış mevsimini de göz önünde bulundurarak kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti. Belediye ayrıca, köyde bulunan Şehit Ali Çakar İlkokulu’na da bir bilgisayar sınıfı kurdu. Belediyenin yaptığı en anlamlı yardım ise çocuklara gönderilen Türk bayrakları oldu.

Sevinçelir görülmeye değerdi

Gönderilen hediyeler Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener tarafından çocuklara takdim edildi. Beytüşşebaplı çocukların hediyeleri aldığındaki sevinçleri görülmeye değerdi. Çocuklar hediyeler ve bilgisayar sınıfı için Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür etti.  Kaymakam Şener ise, “Çocuklarımıza Kahramankazan Belediyesinin göndermiş olduğu hediyeleri dağıtma fırsatımız oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

En güzel cevap

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Beytüşşebaplı öğrencilerin bu hareketlerinin kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, “Beytüşşebap’taki yavrularımıza tüm Kahramankazan ve Türk milletinin sevgi ve selamlarını yolluyoruz. Bu anlamlı hareket Türk-Kürt kökenli vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek isteyen karanlık güçlere en güzel cevaptır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünemeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” diye konuştu. 

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