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Kahramankazan Belediyesi, Termal sağlık ve kongre kümelenmesi için kollar sıvandı

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Kahramankazan Belediyesi, Termal sağlık ve kongre kümelenmesi için kollar sıvandı
Kahramankazan Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte ilçede uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedefleyen bir termal sağlık ve kongre kümelenmesi için kolları sıvadı.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, uluslararası bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kahramankazan’dan çıkan ve dünyanın en kaliteli termal su kaynakları arasında gösterilen termal suyun kullanılacağı kümelenmede, öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun yapılması sağlanacak. Kahramankazan’ı uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi konumuna taşıyacak proje, ciddi anlamda istihdam potansiyeli yaratacak.

Kahramankazan Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte,  uluslararası standartlarda hizmet verecek bir termal sağlık ve kongre kümelenmesi kurulması için harekete geçti.

Şehirle iç içe olacak

İlçe merkezinde çalışmaları devam eden Ova Çayı Rekreasyon Alanı yakınında kurulması planlanan proje kapsamında oluşturulacak termal sağlık ve kongre kümelenmesinde, büyük organizasyon ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek kapasitede kongre merkezleri, yaşlı bakım merkezi, kondisyon merkezi, fizik tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, hastane, geriatri merkezi, müstakil yaşam alanları, yöresel ürünler çarşısı, alışveriş merkezi, sosyal donatı, spor ve rekreasyon alanları gibi birçok yapı yer alacak. Proje kapsamında oluşturulacak merkezde, Kahramankazan’ın Soğulcak bölgesinden çıkarılan ve dünyanın en kaliteli termal su kaynakları arasında gösterilen termal su kullanılacak. 

Öncelik şehit yakını ve gazilerin

Termal merkezde öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Merkezden ayrıca isteyen vatandaşlar ve turistler de faydalanabilecek. Projenin yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından da sağlık turizmi için gelecek turistler tarafından ilgi görmesi hedefleniyor. Proje ile başkent Ankara kongre turizmi açısından da önemli bir kapasiteye kavuşmuş olacak. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olan Kahramankazan böylece termal sağlık ve kongre merkezi açısından başkentin önemli bir açığını kapatacak.

İnceleme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yürütülen proje için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve beraberindeki heyet Kahramankazan’a gelerek incelemelerde bulundu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Solak ve beraberindeki ekiple birlikte projenin hayata geçirileceği alan üzerinde incelemelerde bulundu. Ertürk ve Solak incelemelerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılacak fizibilite çalışmalarının ardından, termal sağlık ve kongre kümelenmesi için proje tasarlanacak. Projenin hayata geçirilmesinin ardından termal sağlık ve kongre kümelenmesi istihdam için önemli bir potansiyel yaratacak.

Uluslararası öneme sahip

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, termal sağlık kümelenmesi projesinin yalnızca Ankara ve Türkiye için değil uluslararası alanda öneme sahip bir merkez olacağını söyledi. Ertürk, binlerce kişiye istihdam yaratacak projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Öncelikli hedeflerinin şehit yakınları ve gazilerin rehabilitesinin yapılmasının olduğunu ifade eden Ertürk, “Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan, Türkiye’de ise bu açıdan ilk sıralarda yer alan Kahramankazan uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi haline gelecek. Özellikle kongre ve termal sağlık açısından fakir olan başkentimizde önemli bir görev ve potansiyel üstlenecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği proje ile son dönemde sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan ülkemiz önemli bir sağlık merkezine daha kavuşmuş olacak” diye konuştu.

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