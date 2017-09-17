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Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okulların bakım ve temizliğini tamamladı

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Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okulların bakım ve temizliğini tamamladı
Eğitim ve öğretime verdiği destekle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, içedeki tüm okulların bakım ve temizliğini tamamlayarak, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Belediye temizlik ekipleri ilçedeki okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere tüm bölümleriyle yakından ilgilendi. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçildi. Okul bahçeleri yaz tatili süresince de düzenli olarak temizlenirken, buralardaki Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizlendi. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da yapıldı. Ekipler böylece, ilçedeki okulların pırıl pırıl olmasını sağlayarak, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. 

 

Yavrularımızı bekliyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerindeki okulların tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Ertürk, “Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı yavrularımızın daha temiz daha ferah ortamlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızı eğitim-öğretim dönemi içersinde sürekli olarak temizliyoruz. Ayrıca tatil dönemlerinde bile bu temizlik ve bakım çalışmalarını aksatmadan yapıyoruz. Bu kapsamda okullarımız yine pırıl pırıl olarak yavrularımızı bekliyor. Tüm yavrularımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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