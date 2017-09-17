Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okulların bakım ve temizliğini tamamladı

Eğitim ve öğretime verdiği destekle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, içedeki tüm okulların bakım ve temizliğini tamamlayarak, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Belediye temizlik ekipleri ilçedeki okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere tüm bölümleriyle yakından ilgilendi. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçildi. Okul bahçeleri yaz tatili süresince de düzenli olarak temizlenirken, buralardaki Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizlendi. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da yapıldı. Ekipler böylece, ilçedeki okulların pırıl pırıl olmasını sağlayarak, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

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