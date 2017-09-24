Kahramankazan Belediyespor Futbol Takımı, Ankara Süper Amatör Lig'e buruk bir başlangıç yaptı

Kahramankazan Belediyespor,Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile oynadığı ligin ilk maçını 1-0 kaybetti.

Kahramakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, takımlarına güvendiklerini ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Ankara Süper Amatör Lig 'de mücadele veren Kahramankazan Belediyespor , sezonun ilk maçında TKİ ile karşılaştı. 19 Mayıs Stadyumu Dış Sahalar'da oynanan karşılaşmada Kahramankazan Belediyespor rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. KahramanakazanBelediyespor ortada geçen karşılaşmada ilk yarıda yediği golle mağlup olurken, oynadığı futbolla göz doldurdu. Teknik Direktör Sinan Aler yönetimindeki Kahramankazan lige buruk başlamasına karşın, gelecek maçlar için umut verdi.

Onlara güveniyoruz

Karşılaşmayı Kahramankazan Belediyespor'un da başkanı olan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Kahramankazanlı birçok taraftar da takip etti. Başkan Ertürk, yeni sezonda takımlarına başarılar dileyerek, takımlarına güvendiklerini ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.Ertürk, “Gönül isterdiki lige ilk maçımızı kazanarak başlayayalım, ancak olmadı. Futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyetimizin sürekli olarak yanındayız ve onlara güveniyoru" diye konuştu.