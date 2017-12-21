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Kahramankazan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak Kadınlar Basketbol 2. Ligi’ne yükselmeyi başardı

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Kahramankazan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak Kadınlar Basketbol 2. Ligi’ne yükselmeyi başardı
Potanın perilerinin bundan sonraki hedefi ise 2. Lig’de oynayacağı playoff maçları sonrasında 1. Lig’e yükselmek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Potanın perileri oynadığı son maçta Altınel Spor Kulübü’nü 70-45 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, ligi ikinci bitirmeyi başardı. Kahramankazan Belediyespor Takımı bu sonuca göre Kadınlar Basketbol 2. Ligi’ne yükselmeyi başardı. Yaş ortalaması 18 olan Kahramankazan Belediyespor takımı, ligin en genç yaş ortalamasına sahip takımı olarak göze çarpıyor. Takımda bulunan 12 kadın basketbolcunun 8’i ise takımın altyapısından yetişen sporculardan oluşuyor. Antrenör Mustafa Çebi yönetimindeki takımın hedefi, önümüzdeki günlerde 2. Lig’de oynayacağı yükselme maçlarını kazanarak 1.Lig’e çıkabilmek.  

Ertürk: Hedef 1. Lig

Kahramankazan Belediyespor'un da başkanı olan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerine bu sevinci yaşatan kadın basketbol takımını tebrik ettiğini belirterek,  “Alt yapımızdan yetişen sporcularımızın ağırlıkta olduğu genç bir takımla mücadele ediyoruz. Bu başarı onun için çok kıymetli ve önemli. Hedefimiz ilk etapta 2. Lig’de oynayacağımız yükselme maçlarında başarılı sonuçlar alarak 1. Lig’e yükselmek.  Bizleri maçlarımızda yalnız bırakmayarak destekleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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