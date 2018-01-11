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Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Trabzon İdmanocağı maçından 3-1 galip ayrıldı

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Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Trabzon İdmanocağı maçından 3-1 galip ayrıldı
Türkiye Bayanlar Voleybol 1.lig B Grubu'nda mücadele eden Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 15. hafta karşılaşmasında Trabzon İdmanocağı'nın konuğu oldu.

Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettikleri Türkiye Bayanlar Voleybol 1.lig B Grubu'nda son olarak Trabzon İdmanocağı ile karşılaştı. Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma ligdeki durumları göz önüne alındığında her iki takım içinde önem taşıyordu. Filenin Sultanları oynadığı oyunla göz doldururken, Trabzon İdmanocağı'nı kendi saha ve seyircisi önünde mağlup etmeyi başardı. Kahramankazan Belediyespor sahadan 3-1'lik skorla galip olarak ayrıldı. Kahramankazan Belediyespor buradan aldığı puanla ligde 9'uncu sıraya yerleşti. Filenin Sultanları bundan sonra oynayacakları maçlardan galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

En iyi şekilde bitireceğiz 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, zorlu bir deplasman olan Trabzon'dan galibiyetle dönen takımlarını kutlayarak,"Takımımızın önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek ligin iyi şekilde bitireceğine inanıyorum" dedi.  

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