Kahramankazan kavun pazarı düzenlenen törenle açıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kahramankazan kavununu çok sevdiğini ve bu yılın kavunlarından kendisine ulaştıracaklarını söyledi.

Kahramankazan’da hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan kavun pazarı bu yıl da düzenlenen törenle açıldı. Pazarın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, ilçe protokolü ile 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kavun pazarı okunan duaların ardından açıldı.

Cumhurbaşkanımız da çok seviyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki çiftçilerin bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmesi ve emeklerinin karşılığını alması temennisinde bulundu. Kahramankazan kavunun özelliğinden bahseden Ertürk, “Kavunumuzun ülke genelinde tanınır olmasının nedeni, kendisine has kokusu, tadı ve aromasıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kavun umuzu oludukça beğenir ve tercih eder. Cumhurbaşkanımız Kahramankazan'dan her geçtiğinde yol kenarında bir tezgahta durur, kendi eliyle kavunu seçer, kendi eliyle keser ve etrafındakilere ikram eder. Yine bu yıl da kavunumuzu kendilerine ulaştıracağız" diye konuştu.



Fiyat pazarlıkla belirlendi

Konuşmaların ardından pazara ürünlerini getiren çiftçiler arasında çekilen kura ile sezonun satılacak ilk kavunları belli oldu. Kura sonucu isimleri açıklanan çiftçiler ile Başkan Ertürk ve Milletvekili Alpaslan geleneksel fiyat pazarlığı yaptı. Pazarlık sonucu kurada ismi çıkan 4 çiftçinin kavunları belediye tarafından satın alındı. Pazarda kavunun kilogram fiyatı ise 2,5 TL olarak belirlendi.



Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

Açılışa katılanlara sezonun ilk kavunları ikram edilirken, Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki gaziler, şehit yakınları ve dar gelirli vatandaşlara da kavun hediye edildi.