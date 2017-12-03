"Kahramankazan Kitap Okuyor" etkinliği kapsamında 7'den 70'e herkes aynı gün ve aynı saatte kitap okudu

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gerçekleştirdiği "Kahramankazan Kitap Okuyor" etkinliği kapsamında ilçede yaşayan 7'den 70'e herkes aynı gün ve aynı saatte kitap okudu.

Etkinliğe destek veren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, " Kitap okumak yeni dünyaları keşfetmek, özgür olmaktır" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri örnek bir etkinliğe imza attı. Gençlik Meclisi üyeleri sosyal medya üzerinden düzenledikleri etkinlik ile ilçede yaşayan herkesi aynı gün ve aynı saatte kitap okuma ya davet etti. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, kitap okuyanlar fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Etkinliğe ilçede yaşayan 7'dan 70'e herkes katıldı.

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