"Kahramankazan Kitap Okuyor" etkinliği kapsamında 7'den 70'e herkes aynı gün ve aynı saatte kitap okudu

Etkinliğe destek veren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Kitap okumak yeni dünyaları keşfetmek, özgür olmaktır" dedi.
Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri örnek bir etkinliğe imza attı. Gençlik Meclisi üyeleri sosyal medya üzerinden düzenledikleri etkinlik ile ilçede yaşayan herkesi aynı gün ve aynı saatte kitap okumaya davet etti. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, kitap okuyanlar fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Etkinliğe ilçede yaşayan 7'dan 70'e herkes katıldı.
Yeni dünyaları keşfedin
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de etkinliğe destek vererek, kitap okuduğu sırada çekilen fotoğrafını twitter hesabı üzerinden paylaştı. Başkan Ertürk, "Kitap okumak yeni dünyaları keşfetmektir. Kitap okumak özgür olmaktır. Kitap okumanın önemine dikkat çekilen bu etkinlik çok önemli. 7'den 70'e herkesi kitap okumaya davet ediyorum" dedi.
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