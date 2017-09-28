FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Şahin Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan " 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anısına Anadolu'dan Esintiler " programı ile 15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün de katıldığı etkinlikte kapsamında şehit ailelerine plaket takdim edildi.

Kahramankazan Şahin Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anısına Anadolu'dan Esintiler" programı ile şehit ve gaziler anıldı. Törene Kahramankazanlı şehitlerin aileleri ve gaziler ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu adına yardımcısı Fatih Topaktaş, ilçe protokolü ile öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Türküler ağlattı, zeybek coşturdu

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şehitler ve gaziler anısına hazırlanan şiirler seslendirdildi, halk oyunları gösterisi yapıldı. Şehitler anısına hazırlanan şiir ve türkülerin okunduğu sırada bazı izleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ancak öğrenciler tarafından şehitler ve gaziler anısına oynan zeybek ise izleyenleri coşturdu. Etkinliğe katılanlar ayrıca, öğrenciler tarafından hazırlanan Türkiye'nin bölgelerini tanıtan stantlar ile Türk büyüklerini tanıtan sergiye yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında Kahramankazanlı 9 şehidin ailelerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Onlar bizim ailemiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, öğrenciler ve öğretmenler tarafından şehitler ve gaziler anısına hazırlanan bu etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ertürk, "Bugün bu etkinliği gerçekleştirebiliyorsak ve rahatça yaşayabiliyorsak, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin sayesindedir. Aziz şehitlerimizin geride kalan aileleri ve kahraman gazilerimiz artık bizlerin de ailesidir. Onlar için ne yapsak az, ancak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.