Kahramankazan’da konferanslar günü “Doğanın mucizeleri” ve “bilinçli aile mutlu çocuk” konuşuldu

Toplumun bilinçlenmesi için yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi’nce gerçekleştirilen “Doğanın mucizeleriyle nesillerini koru” ve “Bilinçli aile mutlu çocuk” konferanslarına ilçe halkı ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, bilinçli toplum için yürüttüğü çalışmalarla da fark yaratmaya devam ediyor. Kahramankazan Belediyesi’nce bu kapsamda aynı gün iki ayrı konferans gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Doğanın mucizeleriyle nesillerini koru” ve “ Bilinçli aile mutlu çocuk ” konulu konferanslara ilçe halkı ve aileler yoğun ilgi gösterirken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün eşi Meral Ertürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek de katıldı.

İlgiyle takip edildi

Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği konferanslarda Yrd. Doç. Dr. Ali Özün “doğanın mucizeleriyle nesillerini koru” konulu konferansta doğaya ilişkin önemli bilgiler izleyenlerle paylaşırken, “Bilinçli Aile Mutlu Çocuk” konulu konferansında ise aile içi iletişim ve anne babaların çocuklarına nasıl davranması ve onlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği katılımcılara anlatıldı.

Bilinçli Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye olarak toplumun bilinçlenmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, bu konferansların bu kapsamda gerçekleştirildiğini söyledi. “Bilinçli bir Kahramankazan ve bilinçli bir toplum için çalışmalarımızı ve benzer etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” diyen Ertürk, konferansların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.