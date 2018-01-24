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Kahramankazan'ın dört bir yanı Mehmetçiğe ve Türk Ordusu’na destek veren afiş ve pankartlarla donatıldı

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Kahramankazan'ın dört bir yanı Mehmetçiğe ve Türk Ordusu’na destek veren afiş ve pankartlarla donatıldı
Kahramankazan Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve kahraman Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtmek için örnek bir çalışmaya imza attı.

İlçenin dört bir yanı Mehmetçiğe ve Türk Ordusu’na destek veren afiş ve pankartlarla donatıldı.

Kahramankazan Belediyesi, TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtmek için örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanını Mehmetçiğe destek veren afiş ve pankartlarla süsledi.

Belediyeye dev pankart

“Kahraman Türk Ordusu’nun Yanındayız” ve “Allah Şanlı Türk Ordusu’nu Korusun ve Yüceltsin” mesajlarının bulunduğu afiş ve pankartlar, ilçedeki ilan panoları ve binalara da asıldı. Ayrıca afiş ve tasarımlar dev ekranlardan da yansıtıldı. Kahramankazan Belediyesi binasına asılan dev afiş ise ilçenin her yanında görülüyor.

Zafer Mehmetçiğin olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Suriye’nin kuzeyinde kukla bir devlet yaratmak isteyen ABD’ye karşı önemli bir mesaj olduğunu belirterek, harekatın Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası söz konusu olunca neler yapabileceğinin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

“Afrin’de zorlu şartlarda mücadele eden Mehmetçiklere ve güvenlik birimlerine başarılar dilerim. Allah şanlı Türk Ordusu’nu korusun ve yüceltsin. Ülkemizi tehdit eden terörizme karşı canları pahasına mücadele eden Mehmetçiğimizin yanında tek yürek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kahramankazan halkı her zaman olduğu gibi devletinin, milletinin, güvenlik güçlerinin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında üstüne düşeni dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırdır. Kahraman Mehmetçiğimizin cesaretinin ve kararlılığının yanındayız. Zaferin kahraman Mehmetçiğimizin ve Türk Milleti’nin olacağına eminiz.”

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