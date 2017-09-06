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Kahramankazan'ın Gazi Belediyesi Meclis'i 14 ay sonra ilk ilk toplantısını düzenledi

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Kahramankazan'ın Gazi Belediyesi Meclis'i 14 ay sonra ilk ilk toplantısını düzenledi
FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken gazi olan 92 Kahramankazanlı..

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken gazi olan 92 Kahramankazanlı arasında yer alan Kahramankazan Belediyesi Meclis üyeleri Derya Ovacıklı ve Hüseyin Bayar 13 ay süren tedavilerinin ardından ilk kez belediye meclisi toplantısına katıldı. 

Kahramankazanlılar, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi vermişti. Gazilik mertebesine ulaşan Kahramankazanlılar arasında, Kahramankazan Belediyesi Meclisi Üyeleri Derya Ovacıklı ve Hüseyin Bayar da vardı. Ovacıklı ve Bayar, 13 ay süren tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün ilk kez belediye meclisi toplantısına katıldı.

Çiçeklerle karşıladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve beraberindeki meclis üyeleri, Bayar ve Ovacıklı’yı çiçeklerle karşıladı. Ovacıklı ve Bayar’ın bu sıcak karşılama karşısında duygu dolu anlar yaşadıkları görüldü. Ovacıklı ve Bayar daha sonra meclis toplantı salonunda kendileri için ayrılmış yerlere oturdu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ovacıklı ve Bayar’ın oldukça mutlu oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Son derece memnunuz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, gazi meclis üyeleri Ovacıklı ve Bayar’ı 13 ay sonra yeniden aralarında görmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “O gece Akıncı Üssü önüne giden yaklaşık 8 bin Kahramankazanlı arasında yer alan kahraman mesai arkadaşlarımız Derya Hanım’ı ve Hüseyin Bey’i yeniden aramızda görmekten son derece memnunuz. Onların yeniden aramıza katılmamalı bizleri son derece mutlu etti ve gücümüze güç kattı. Kahramankazan Belediyesi Meclisi artık gazi bir meclis olarak tarihteki yerini almıştır” diye konuştu.

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14 ay sonra ilk kez

Ovacıklı da, darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu bacağına iki kurşun isabet ettiğini belirterek,  “13 ay hastanede yattım. Bu süreçte 9 ameliyat geçirdim. Belediye Başkanımız Lokman Ertürk ve belediyemiz beni hiç yalnız bırakmadı. 14 ay sonra belediyeye döndüğümde küçük bir çocuğun lunaparktaki oyuncaklara bakarken yaşadığı heyecanı yaşıyorum” dedi. 

Bayar ise, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi verdikleri destansı mücadelenin neferlerinden biri olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, “14 ay sonra yeniden yuvamıza meclisimize dönmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

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