Kahramankazanlı vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe moral vermek için seferber oldu

Kahramankazan Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında şehit eşleri ve annelerinin de aralarında bulunduğu kadınlar, Mehmetçiğe gönderilmek üzere gözleme, baklava ve yaprak sarma hazırlarken, atkı, bere, kazak gibi giysiler örüyor. İlçedeki mandıra sahipleri ve besiciler de canlı hayvan bağışıyla kampanyaya destek veriyor. Toplanan yardımlar 23 Şubat günü düzenlenecek törenle Mehmetçiğe gönderilecek.

Anne sıcaklığı

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyaya 7’den 70’e herkes imkanı ölçüsünde destek veriyor. Bu kapsamda aralarında şehit eşleri ve annelerinin de bulunduğu kadınlar bir araya gelerek, baklava, gözleme, kavurma, höşmerim, sarma gibi yemekler hazırlarken, diğer yandan atkı, bere, kazak gibi giysiler örüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk de, kadınlarla birlikte sarma sarıp, gözleme açtı. Ayrıca annesinin yanında olan 15 Temmuz Şehidi Ali Anar’ın 4 yaşındaki oğlu Muhammet de Mehmetçiğe yazdığı mektubu okudu.

Canlı hayvan desteği

İlçedeki mandıra sahipleri ve besiciler de kampanyaya canlı hayvan desteği veriyor. Çok sayıda besici ve mandıra sahibi Mehmetçik için büyükbaş ve küçükbaş hayvan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında şu ana kadar çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan toplandı. Toplanan yardımlar ve yapılan bağışlar Kahramankazan Belediyesi ve Et ve Balık Kurumu aracılığıyla bölgedeki Mehmetçiğe gönderilecek.

Öğrenciler Mehmetçik için dua etti

Ayrıca ilçede bulunan İçören Erkek Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri ve tüm camilerde Mehmetçik için dua edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Kahramankazan başlattığı bu kampanya ile tüm Türk halkı gibi Mehmetçiğin yanındayız mesajı verdi.

Seferberlik başlattık

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kampanyaya ilişkin olarak, tüm ilçe halkı olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için bir hafta sürecek bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Ertürk, “Kahramankazan'da topyekün bir seferberlik başlattık. Söz konusu vatan olunca halkımız gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar elinde ne varsa katkıda bulunmaya çalışıyor. Kahramankazan halkı da vatanın bölünmez bütünlüğü için 15 Temmuz’da olduğu gibi bu gün de her türlü fedakarlığı sergilemekten kaçınmıyor. Kampanya ilçede büyük bir heyecan yarattı. Halkımızın duyarlılıkları bizi gururlandırdı. Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız” diye konuştu. Ertürk, toplanan yardımların 23 Şubat günü düzenlenecek törenle Mehmetçiğe gönderileceğini söyledi.